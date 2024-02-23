Додайте до мафінів секретний інгредієнт – трохи розчинної кави. Вона надасть випічці глибокий і багатий посмак.

Буде смачно Як еклери, але краще: готуємо смажені заварні тістечка Чуррос

Шоколадні мафіни

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Тим часом у мисці змішайте цукор, сіль та яйця. Збийте все міксером на слабкій потужності.
  3. Додайте олію, сметану і перемішайте до однорідності.
  4. Зробіть розчинну каву, дайте їй охолонути та влийте в суміш.
  5. Додайте просіяне борошно, розпушувач і какао. Перемішайте все до однорідності.
  6. Вишні без кісточок перемішайте з крохмалем.
  7. Формочки для кексів на 2 третини наповніть тістом. Викладіть зверху по 3 – 5 вишень і закрийте тістом.
  8. Випікайте 25 – 30 хвилин. Готові мафіни прикрасьте цукровою пудрою.