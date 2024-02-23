Додайте до мафінів секретний інгредієнт – трохи розчинної кави. Вона надасть випічці глибокий і багатий посмак.
Буде смачно Як еклери, але краще: готуємо смажені заварні тістечка Чуррос
Шоколадні мафіни
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Тим часом у мисці змішайте цукор, сіль та яйця. Збийте все міксером на слабкій потужності.
- Додайте олію, сметану і перемішайте до однорідності.
- Зробіть розчинну каву, дайте їй охолонути та влийте в суміш.
- Додайте просіяне борошно, розпушувач і какао. Перемішайте все до однорідності.
- Вишні без кісточок перемішайте з крохмалем.
- Формочки для кексів на 2 третини наповніть тістом. Викладіть зверху по 3 – 5 вишень і закрийте тістом.
- Випікайте 25 – 30 хвилин. Готові мафіни прикрасьте цукровою пудрою.