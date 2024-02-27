У цьому рецепті немає желатину. Так роками готували італійські господині.

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Найсмачніший Тирамісу

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Заваріть каву та відставте її в бік. Савоярді викладіть на дно форми.
  2. Яйця помийте, розділіть білки та жовтки.
  3. До білків додайте дрібку солі, збийте міксером до появи легкої піни. Всипте 100 грамів цукру, продовжуючи збивати до щільної меренги та стійких піків.
  4. Жовтки збийте в іншій мисці, поки вони не посвітлішають. Викладіть 500 грамів маскарпоне та знову збийте міксером. Додайте ванільний екстракт, з'єднайте білкову меренгу з жовтками та маскарпоне.
  5. Частину крему перекладіть в кондитерський мішок. В остиглу каву додайте коньяк та перемішайте. Занурте савоярді цукровою стороною в каву з коньяком, викладіть шар у форму.
  6. Зверху змастіть печиво кремом та розрівняйте. Знову викладіть шар змоченого в каві савоярді, порцію крему і розрівняйте. В кінці зробіть за допомогою кондитерського мішка кремові піки.
  7. Поставте в холодильник для просочення. Перед подачею посипте десерт какао.