Держит форму без желатина: рецепт того самого тирамису, проверенный годами
27 февраля 2024, 01:15Читати новину українською
Источник:УНИАН
Тирамису – традиционный итальянский рецепт. Его очень просто готовить, если знать все тонкости.
В этом рецепте нет желатина. Так годами готовили итальянские хозяйки.
Стоит попробовать Яблочный пирог "Невидимка": его сметут со стола мгновенно
Самый вкусный Тирамису
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 5 желтков;
– 500 граммов маскарпоне;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 3 белка;
– 1 грамм соли;
– 100 граммов сахара;
– 400 миллилитров крепкого кофе;
– 2 столовые ложки коньяка или вина Марсала;
– 24 печенья савоярди;
– какао-порошок по вкусу.
Приготовление:
- Заварите кофе и отставьте его в сторону. Савоярди выложите на дно формы.
- Яйца помойте, разделите белки и желтки.
- К белкам добавьте щепотку соли, взбейте миксером до появления легкой пены. Всыпьте 100 граммов сахара, продолжая взбивать до плотной меренги и устойчивых пиков.
- Желтки взбейте в другой миске, пока они не посветлеют. Выложите 500 граммов маскарпоне и снова взбейте миксером. Добавьте ванильный экстракт, соедините белковую меренгу с желтками и маскарпоне.
- Часть крема переложите в кондитерский мешок. В остывший кофе добавьте коньяк и перемешайте. Окуните савоярди сахарной стороной в кофе с коньяком, выложите слой в форму.
- Сверху смажьте печенье кремом и разровняйте. Снова выложите слой смоченного в кофе савоярди, порцию крема и разровняйте. В конце сделайте с помощью кондитерского мешка кремовые пики.
- Поставьте в холодильник для пропитки. Перед подачей посыпьте десерт какао.