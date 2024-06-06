Готувати стане значно простіше:дізнайтеся, як легко почистити часник

Часник використовують у багатьох рецептах, адже він додає пікантності та апетитного аромату. Зокрема, він чудово пасує до м'яса, пасти, страв з рису тощо.

Проте однією з головних перешкод для використання свіжого часнику є те, що деякі кухарі просто не знають, як його чистити. Багато хто думає, що для того, щоб почистити часник, потрібно багато часу.

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Всупереч поширеній думці, почистити свіжий часник не так вже й складно. За допомогою одного корисного трюку це можна зробити всього за кілька хвилин.

Лайфхак з теплою водою

Щоб скористатися цим трюком для чищення часнику, спочатку потрібно підготувати миску будь-якого розміру. Далі візьміть цілу головку свіжого часнику та почистьте її від зовнішніх шарів. Потім виберіть бажану кількість зубчиків і покладіть їх у миску. Залийте зубчики теплою водою, щоб вона їх повністю покрила. Залиште на 2 хвилини. По закінченню часу ви зможете без зусиль зняти шкірку з зубчиків.

Цей спосіб дуже схожий на бланшування, оскільки допомагає зберегти смак. Але водночас він послаблює зовнішній шар шкірки на овочі. Якщо ви фанат цієї техніки, то можете використати її для чищення цибулі-шалот.



Часник можна почистити просто і швидко / Фото Unsplash

Лайфхак з мікрохвильовкою

Ще один спосіб почистити часник – використати мікрохвильовку.

Спершу зніміть зовнішній шар шкірки з головки часнику, щоб відкрити зубчики. Потім покладіть цілу головку на тарілку, придатну для мікрохвильової печі, і нагрівайте її близько 20 секунд. Зачекайте, поки зубчики охолонуть, перш ніж чистити їх.

Як і у випадку з теплою водою, тепло мікрохвильової печі допоможе тонкій шкірці зубчиків часнику легко відшаруватися.