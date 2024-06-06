Перець та морква додадуть стрілкам неперевершеного смаку. Обов'язково спробуйте.
Біде смачно Справжній літній делікатес: приготуйте найніжніші часникові стрілки з грибами
Часникові стрілки по-корейськи
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Червоний перець помийте, дрібно наріжте та змішайте зі спеціями.
- Помийте часникові стрілки, обріжте квітки та поріжте стебла на невеликі шматки по 3 – 4 сантиметри.
- Помийте та почистьте моркву. Наріжте або натріть соломкою.
- Розігрійте олію на пательні, додайте туди спеції та трохи їх обсмажте.
- Викладіть часникові стрілки та моркву. Обсмажте приблизно 10 хвилин.
- Влийте соєвий соус, добре перемішайте та додайте оцет і кунжут. Смажте разом на невеликому вогні протягом 2 – 3 хвилин, помішуючи.