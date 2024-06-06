Перець та морква додадуть стрілкам неперевершеного смаку. Обов'язково спробуйте.

Біде смачно Справжній літній делікатес: приготуйте найніжніші часникові стрілки з грибами

Часникові стрілки по-корейськи

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Червоний перець помийте, дрібно наріжте та змішайте зі спеціями.
  2. Помийте часникові стрілки, обріжте квітки та поріжте стебла на невеликі шматки по 3 – 4 сантиметри.
  3. Помийте та почистьте моркву. Наріжте або натріть соломкою.
  4. Розігрійте олію на пательні, додайте туди спеції та трохи їх обсмажте.
  5. Викладіть часникові стрілки та моркву. Обсмажте приблизно 10 хвилин.
  6. Влийте соєвий соус, добре перемішайте та додайте оцет і кунжут. Смажте разом на невеликому вогні протягом 2 – 3 хвилин, помішуючи.