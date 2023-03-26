Тонке і хрумке тісто для піци лиш з двох інгредієнтів: як його приготувати

Цей рецепт домашнього тіста для піци чудово підходить для початківців і дає приємну скоринку. Не пропустіть рецепт, у якому вам знадобиться лише 2 інгредієнти!

Це буде ваш новий улюблений рецепт тіста для піци, тому що це дуже просто! Якщо ви коли-небудь хотіли приготувати домашнє тісто для піци, але не вистачає часу або інгредієнтів – цей рецепт стане для вас справжньою знахідкою!

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Рецепт тіста для піци

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Страва, яку обожнюють усі / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 350 грамів пшеничного борошна;

– 150 грамів йогурту;

– пів чайної ложки розпушувача;

– щіпка солі.

Приготування: