Тонке і хрумке тісто для піци лиш з двох інгредієнтів: як його приготувати
26 березня 2023, 15:05Читать новость на русском
Джерело:Аverie cooks
Цей рецепт домашнього тіста для піци чудово підходить для початківців і дає приємну скоринку. Не пропустіть рецепт, у якому вам знадобиться лише 2 інгредієнти!
Це буде ваш новий улюблений рецепт тіста для піци, тому що це дуже просто! Якщо ви коли-небудь хотіли приготувати домашнє тісто для піци, але не вистачає часу або інгредієнтів – цей рецепт стане для вас справжньою знахідкою!
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Рецепт тіста для піци
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Додайте борошно та йогурт у велику миску та змішайте гумовою лопаткою, поки не утвориться куля (використовуйте руки, якщо потрібно, щоб сформувати тісто). Якщо тісто занадто липке, можна додати ще трішки борошна.
- Перекладіть тісто на форму для піци та руками рівномірно розподіліть його по формі, створюючи бортик по краях тіста.
- Покладіть деко з тістом у попередньо розігріту до 200 градусів на 10 хвилин.
- Рівномірно покрийте корж соусом для піци, посипте сиром, а також бажаними начинками, такими як пепероні або тунець.
- Випікайте ще 6 – 8 хвилин або поки сир не розплавиться і не стане настільки золотистим, як ви бажаєте.