Як загустити соус: прості лайфхаки, які врятують ситуацію

Соус – смачне та ароматне доповнення до великої кількості страв. Про те, як його правильно приготувати та уникнути поширених помилок – дізнайтеся у матеріалі.

При приготуванні соусу інколи може трапитися така прикрість як занадто рідка консистенція. Та це можна дуже легко виправити!

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Як загустити соус: рецепти без борошна

Стандартним рішенням для згущення соусів є додавання борошна. Зазвичай для цього його вливають у бульйон, перемішують – і готово. Однак іноді не потрібно додавати жодних інгредієнтів, достатньо лише дати зайвій воді випаруватися зі страви, і консистенція соусу зміниться.

Незамінне доповнення / Фото pexels

Що ще можна додати у страву?

Жовток ідеально підходить для загущення. Все, що вам потрібно зробити, це додати його в основу і варити, постійно помішуючи. Однак при цьому важливо не нагрівати соус на сильному вогні, інакше жовтки швидко застигнуть.

Чудово поєднується з м'ясом, рибою чи овочами / Фото pexels

Вершкове масло також є хорошим способом згущення домашніх соусів. Кидаємо столову ложку – і соус змінює консистенцію.