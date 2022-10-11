Як загустити соус: прості лайфхаки, які врятують ситуацію
Джерело:haps
Соус – смачне та ароматне доповнення до великої кількості страв. Про те, як його правильно приготувати та уникнути поширених помилок – дізнайтеся у матеріалі.
При приготуванні соусу інколи може трапитися така прикрість як занадто рідка консистенція. Та це можна дуже легко виправити!
Не пропустіть Рецепт курячих гомілок в беконі, що ідеально підійдуть до застілля з сім'єю чи друзями
Як загустити соус: рецепти без борошна
Стандартним рішенням для згущення соусів є додавання борошна. Зазвичай для цього його вливають у бульйон, перемішують – і готово. Однак іноді не потрібно додавати жодних інгредієнтів, достатньо лише дати зайвій воді випаруватися зі страви, і консистенція соусу зміниться.
Незамінне доповнення / Фото pexels
Що ще можна додати у страву?
Жовток ідеально підходить для загущення. Все, що вам потрібно зробити, це додати його в основу і варити, постійно помішуючи. Однак при цьому важливо не нагрівати соус на сильному вогні, інакше жовтки швидко застигнуть.
Чудово поєднується з м'ясом, рибою чи овочами / Фото pexels
Вершкове масло також є хорошим способом згущення домашніх соусів. Кидаємо столову ложку – і соус змінює консистенцію.