Обов'язково стане у пригоді: як правильно заморозити картопляне пюре

Часто виникає ситуація, коли картопляного пюре є в надлишку, а спожити його немає можливості. Що робити у такому випадку – читайте у нашому матеріалі.

Картопляне пюре – частий гість на столах українців. Воно прекрасно пасує до будь-якого м'яса чи салатів, без нього важко уявити навіть святкові столи.

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Втім, інколи кожна завбачлива господиня готує дещо більше пюре, аніж його насправді потрібно. У такому випадку не обов'язково змушувати усіх доїдати гарнір, щоб він не зіпсувся, а спробувати його заморозити. Якщо ж ви полюбляєте готувати страви наперед – цей спосіб теж добре знати.

Як правильно заморожувати картопляне пюре

Перше, про що варто потурбуватися при заморожуванні картоплі – велика кількість масла та вершків. Цей чудовий дует гарантує не лише добре заморожування пюре, а й те, що при розігріванні картопелька буде кремовою та ароматною.

Щоправда, якщо ви готували картопляне пюре на бульйоні, то заморожування може бути не надто вдалим рішенням. Звісно, масло та вершки покращать ситуацію, але обіцяти найкращий результат у такому випадку важко.

Заморозити пюре – гарна ідея / Фото Pixabay

Заморожування картопляного пюре: перший спосіб

Поділіть пюре на порції (можна розкласти по склянках). Викладаємо порції на деко, застелене пергаментом, та ставимо у морозилку на кілька годин, в ідеалі – на ніч.

Потім порції можна розкласти по контейнерах або інших зручних ємностях. Це дозволить розморожувати пюре лише у потрібній кількості.

Заморожування картопляного пюре: другий спосіб

Якщо немає бажання або часу ділити пюре на порції, тоді перекладаємо його у харчовий контейнер або великий пакет для заморожування. Вже після цієї простої маніпуляції посуд з картоплею можна ставити у морозилку.

Варто лише пам'ятати, що розморожувати таку картоплю спочатку потрібно у холодильнику, а її об'єм повинен поміститися у звичний для вас посуд.