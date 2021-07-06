Як обрати смачні сливи: корисні поради

Як правильно обрати сливу, щоб вона була соковитою та солодкою? Ми підготували для вас інформацію про калорійність слив, їхнє застосування в кулінарії та кілька порад, що допоможуть зробити правильний вибір у магазині.

Сезон слив у розпалі. Соковитий, м'який фрукт росте у садах. Плоди на смак кисло–солодкі та мають різне забарвлення – жовтий, синій, фіолетовий, малиновий колір.

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Батьківщиною слив вважають Кавказ та Іран. Домашня слива – найпоширеніший вид слив у світі.

Сливи/ Фото Unsplash

Корисні властивості слив

Плоди містять безліч корисних вітамінів групи – E, B, A, K, PP та мінералів – калій, кальцій, йод, фосфор, цинк, залізо, бета–каротин та органічні кислоти.

Вживання слив сприяє зміцненню імунітету; кровоносних судин, здоров'ю очей, виведенню з організму рідини, допомагають знизити холестерин та нормалізувати тиск.

Калорійність слив

Сливи – низькокалорійний фрукт. На 100 грамів свіжих ягід – 45 кілокалорій. Сливи рекомендують вживати у першій половині дня, окремо від інших продуктів, за 30 хвилин до вживання їжі та напоїв.

Сливи/ Фото Unsplash

Протипоказання

Вживати сливи рекомендують у помірних кількостях. Не рекомендують їсти сливи при алергії на продукт. Особам на цукровий діабет через вміст цукру, з підвищеною кислотністю шлунку, з високим рівнем ожиріння, дітям, мамам, що годують, при діареї, подагрі, при захворюваннях суглобів, м'язів, каменів в жовчному міхурі.

Сливи не можна їсти натщесерце та поєднувати з іншими продуктами, наприклад, запивати молоком.

Найкраще проконсультуватись з лікарем. Самолікування шкодить вашому здоров'ю.

Жовті сливи/ Фото Pexels

Як обрати стиглі сливи

Купуючи сливи, звертайте увагу на колір, шкірку. Обирайте плоди з пружною. неушкодженою шкіркою.

Сливи мають білий наліт, що свідчить про їхню свіжість. Ретельно помийте холодною водою. Для термічної обробки сливи заливають окропом і знімають шкірку.

Сливи зберігають у холодильнику у паперовому пакеті до 7 – 10 днів. При кімнатній температурі – не більше 3 днів.

Пиріг зі сливами/ Фото Unsplash

Застосування в кулінарії

Сливу використовують для приготування компотів, різноманітної випічки, пирогів, десертів, соусів до м'яса, птиці, варять джеми та варення.