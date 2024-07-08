Не обмануть ні на базарі, ні в магазині: як легко перевірити свіжість яєць

Яйця – один із найпопулярніших продуктів на наших столах. І вкрай важливо впевнитися, що їхня якість відповідає вашим очікуванням.

Усі продукти, які ми готуємо до вживання, повинні бути свіжими та якісними, наголошує Смачно 24. Особливо це стосується яєць, які ми використовуємо ледь не щодня.

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Як переконатися, що яйця свіжі і вашому здоров'ю нічого не загрожує? Є один спосіб, який потребує лише кілька секунд вашого часу.

Яйця повинні бути свіжими / Фото Pixabay

Як перевірити свіжість яєць

Усе, що вам потрібно – лише звичайна склянка з водою. Жодних премудростей та зусиль.

Просто кладемо яйце у склянку та трішки чекаємо. Свіже яйце повинно залишитися на дні, якщо ж воно підніметься на поверхню, то до його якості повинні бути запитання.