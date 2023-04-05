Зварені на круто яйця – це особливий інгредієнт, який може додавати смаку безлічі страв або ж стати гарним швидким перекусом. Якщо ви заклопоталися і забули засікти час – не варто сильно турбуватися.

Головне правило при варінні яєць – не тримати їх у кип'ятку на плиті надто довго. Втім, є ще кілька порад, про які варто знати кожному, аби щоразу отримувати ідеальний результат.

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Як зварити яйце на "круто"

Щоб зварити яйця, помістіть їх у каструлю і залийте достатньою кількістю води. Доведіть воду до кипіння на сильному вогні. Як тільки закипить, накрийте каструлю кришкою, вимкніть вогонь і поставте таймер на 12 хвилин. Вийміть яйця з каструлі, щоб вони охолонули, і очистіть їх.

Продукт, без якого не обійтися / Фото unsplash

Як визначити, що яйце зварене, не знімаючи шкаралупу

Поставте його на стіл і швидко покрутіть. Коли яйця рухається, торкніться його пальцем, щоб зупинити обертання. Зварені яйця обертатимуться легко та швидко зупиняться.

Скільки можна зберігати яйця у холодильнику та як легко очистити

Для найлегшого очищення використовуйте яйця, які довше стояли в холодильнику. Щоб швидко очистити яйце, зварене на круто, потріскайте шкаралупу, постукавши яйцем по твердій поверхні, а потім покатайте яйце руками, щоб шкаралупа розпушилася.

Зварені круто яйця зі шкаралупою потрібно зберігати у герметичному контейнері. Термін використання – 1 тиждень.