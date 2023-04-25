Якщо немає м'ясорубки: як подрібнити м'ясо на фарш

Домашній фарш – чудова опція, коли хочеться скуштувати соковитих котлет. Не обов'язково мати вдома м'ясорубку, подрібнити м'ясо можна й іншими способами.

Зробити фарш без м'ясорубки цілком можливо, хоча й незвично. Завжди можна скористатися тим, що є під рукою, наприклад, блендер та ніж.

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Готуємо фарш за допомогою блендера

Ретельно очистіть вибраний шматок м'яса. Потім наріжте його скибочками або іншими дрібними шматочками і покладіть в морозилку на 30 хвилин. Після цього помісіть м'ясо в ємність чашкового блендера. Це займе всього кілька хвилин, а ефект буде схожий на подрібнення в традиційній м'ясорубці.

Найкращий продукт – зроблений власними руками / Фото pexels

Приготовлений таким чином фарш відмінно підійде для паштетів, а ще його можна використати для котлет.

Як ще можна подрібнити м'ясо

Досить простий спосіб – ножем, він не вимагає додаткового обладнання. Щоправда, м'ясо буде матиме трішки іншу консистенцію, але приготувати смачні тефтельки це не завадить.

Яке м'ясо вибрати для фаршу

М'ясо для фаршу має бути якісним, свіжим та без запаху. Найкраще купувати цей продукт у перевірених супермаркетах. Купуючи упаковане м'ясо, обов'язково дивіться на термін придатності. Повернувшись додому, відразу поставте м'ясо в холодильник на відповідну полицю і спробуйте приготувати його в той же день.