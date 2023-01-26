Ви забудете про гіркоту кави: простий трюк, який зробить напій "м'яким"

Кава – один з найпопулярніших напоїв, але не всім до вподоби його гіркуватий присмак. Позбутися його дозволить легкий прийом, скористатися яким під силу кожному.

Кава для багатьох з нас є улюбленим напоєм, без якого ми не можемо уявити свій початок дня. Втім, її характерний гіркуватий присмак може подобатися не всім, і якщо ви серед цих людей, то допомогти пом'якшити смак напою допоможе один простий спосіб.

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Як пом'якшити смак кави

Напевно, кожен знає, що якщо додати до кави молоко, то її смак буде не таким вираженим. Але це не єдине рішення, тим паче, що кава з молоком може подобатися не всім.

Улюблений напій з неперевершеним смаком / Фото Pexels

У такому випадку потрібно скористатися одним простим прийомом: до кави слід додати дрібку солі. Цей простий інгредієнт пом'якшить гіркоту кави та допоможе виділити солодкуватий аромат.

Окрім того, на напої з'явиться характерна піна. Також сіль усуне кислоту в каві, через яку вона вимивається з організму. Єдине застереження: людям з гіпертонією варто уникати кави, приготованої у такий спосіб.