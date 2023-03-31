Безпека понад усе: який крок при додаванні яєць у тісто не можна пропускати у жодному разі

Яйця – один з найбільш популярних інгредієнтів, тим паче, що наближається Великдень. Аби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, важливо знати про один секрет.

Напевно, кожен з нас зможе назвати лише кілька страв, які не потребують додавання яєць. Салати, намазки, тісто – цей інгредієнт грає важливу роль у багатьох рецептах.

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Втім, доволі часто господині не знають, як вберегти себе від ризиків отруєння, особливо часто це стосується саме яєць. Опинитися в лікарні після смачної їжі – погана ідея, тож кожному варто знати, як цьому запобігти.

Як зробити яйця безпечними

Можливо, вам вдавалося бачити, як деякі господині перед використання яєць завжди обдають їх окропом. У рецептах цей крок зустрічається рідко, але пропускати його ніколи не варто.

Такий необхідний інгредієнт / Фото Pexels

Річ у тому, що сальмонела – небезпечна бактерія, отруєння якою часто діагностують – є як всередині яйця, так і ззовні. Якщо хочете вберегти себе та рідних від отруєння, то обов'язково ошпарюйте яйця перед використанням, навіть якщо вбиваєте сире яйце у тісто.

Інколи можна зустріти думку, що яйця з магазину вже чисті, тож їх ошпарювати не потрібно. Насправді ж ситуації абсолютно протилежна: яйця в супермаркетах вже попередньо мили, що може спричинити ріст бактерій.

Разом з тим пам'ятайте, що яйце, яке ви будете обливати кип'ятком, повинне бути кімнатної температури, інакше воно трісне.