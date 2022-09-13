Як не зіпсувати їжу: помилки, яких кожен припускався під час додавання спецій

Приправа – це чудові нотки улюблених трав, які довершують смак страви. Втім, у бажанні досягнути ідеального результату кожен з нас робив помилки, які давали зворотний ефект.

Без спецій неможливо уявити жодної страви. М'ясо, гарніри, салати – усе це повинне мати свій особливий аромат та смак. Додавання спецій є далеко не найскладнішим процесом, але кожен з нас бодай раз помилявся на цьому етапі. 24 канал зібрав поради, які дозволять використовувати спеції з максимальною ефективністю.

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Завжди куштуйте

Ця помилка проста, але може бути згубною. Часто під час приготування можна забути спробувати страву. Таким чином можна додати занадто багато спецій, або ж навпаки – їх бракуватиме.

Ароматні спеції / Фото unsplash

Неправильне використання чорного перцю

Перець, безсумнівно, є однією з найважливіших спецій на кухні. Проте найкраще купувати не мелений перець, а в скляних млинках. Свіжозмелений перець має кращий смак, а готовий з часом втрачає свої аромати, тож його додавання не має очікуваного впливу на страву.

Недостатньо солі

Сіль є абсолютно необхідним інгредієнтом у кулінарії, навіть десерти доповнюють дрібкою солі. Якщо в рецепті написано, що солити потрібно на свій смак, значить, сіль у готовій страві потрібно спробувати кілька разів.

Обов’язкова приправа / Фото unsplash

Додавання сушених трав занадто пізно

Трави – це в основному листя таких рослин, як орегано, петрушка або базилік. Під час приготування завжди додавайте сушені трави на початку, свіжі – лише в кінці. Причина – сушеним травам потрібно більше часу для приготування і розкриття смаку.

Смак та довершений аромат / Фото unsplash

Старі спеції

Чим довше спеція зберігається, тим більше сполук зникає, тож такі приправи не варто використовувати при приготуванні страв. Варто щороку оновлювати свою поличку зі спеціями. Старі спеції можна визначити за запахом: чим він слабший, тим гіршим буде смак.