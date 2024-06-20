Проточна вода не допоможе: як правильно мити овочі та фрукти для консервації

Якщо ви любите смакувати смачними фруктами та овочами взимку, обов'язково слід запастися консервацією. Правильна підготовка інгредієнтів є ключем до створення смачних страв.

Мити овочі та фрукти здається дуже простим завданням, інформує Смачно 24. Однак це процес, до якого варто добре підготуватися, вибравши спосіб, що відповідає як виду запланованої консервації.

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Чому варто мити овочі та фрукти

Є багато причин мити продукти перед консервацією, але найголовніше те, що таким чином ми видаляємо потенційні залишки бруду, комах, осаду та навіть пестицидів. Миття також допомагає позбутися мікробів, які могли потрапити на продукти під час транспортування або із землі.

Правильна підготовка інгредієнтів – запорука вдалої закрутки / Фото unsplash

Також важлива підготовка – руки, ситечко, дошку, весь кухонний інвентар потрібно вимити в гарячій воді з миючим засобом. Необхідно мати окрему дошку для овочів і фруктів – ніколи не використовуйте ту саму дошку для м'яса.

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Недостатньо промити фрукти чи овочі під проточною водою. Варто приготувати спеціальний розчин – на 1,5 літра холодної води всипте 1 чайну ложку соди. Занурте сюди овочі або фрукти.

Через п’ятнадцять хвилин плоди потрібно відцідити та знову опустити у воду – на цей раз чисту. Плоди перед купанням не можна очищати від плодоніжок, черешків тощо, тоді вода потрапить всередину плоду.

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