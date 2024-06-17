Літо – це пора, коли без холодних напоїв просто не обійтися. Йдеться як про будні, так і дружні посиденьки.
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Очевидно, що найчастішою опцією для охолодження напоїв є холодильник, морозилка та лід. Але варто знати про цікавий спосіб, який може прискорити процес.
Літня насолода / Фото Pixabay
Як можна швидко охолодити напої
Є один кулінарний лайфхак, який ідеально пасуватиме до посиденьок. Усе, що потрібно, це ємність для напоїв, лід та один простий інгредієнт.
Йдеться про звичайну кухонну сіль. Потрібно додати її до ємності з льодом. Завдяки цьому простому способу напої охолонуть швидше.
Однак не забувайте помішувати лід з сіллю кожні кілька хвилин. Ефект буде не миттєвим, але різницю в часі ви точно відчуєте.