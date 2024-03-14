Чи є фальсифікат на полицях магазинів: як відрізнити смачну каву від підробки

Кава — це не просто напій, а справжня культура, що об'єднує людей навколо свого аромату та смаку. Вона є символом ранкового пробудження, стимулює дружні розмови і додає енергії на цілий день.

Кава вариться, обсмажується, заварюється різними способами в усіх куточках світу, від гір Ефіопії до кафе в центрі Парижа. Вона може бути ніжним ароматним латте або міцним і концентрованим еспресо. Досконалим цей напій роблять якісні та добірні зерна.

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Чи підробляють каву

Під виглядом кави споживачі часто купують кавовий напій, який містить різноманітні добавки.

Більше підробляють розчинну сублімовану каву, вона на сьогодні має більший попит, ринок фальсифікату цієї продукції – 40%. Основна рекомендація – купувати каву в магазинах, оскільки відкриті ринки і інтернет заполонила підробна харчова продукція. Споживач не захищений, не отримує чек, тому рекомендація – фіскальний чек і магазини,

– зазначає експерт Сергій Вербов.

Якими мають бути кавові зерна

Якісні кавові зерна можуть мати різноманітний вигляд та запах. Тут все залежить від їхнього походження, сорту та обробки. Головна ознака якісного продукту – зерна без ознак пошкодження або дефектів. Колір зерен може варіюватися від світло-коричневого до темно-коричневого або навіть чорного, залежно від ступеня обсмаження.

Неймовірний напій / Фото unsplash

Щодо запаху, якісні кавові зерна матимуть аромати, що нагадують смажені горішки, шоколад, фрукти або навіть квіти.

Якого кольору має бути приготована кава

Уважно подивіться всередину чашки і проаналізуйте, як вона виглядає. Хороший напій має густу пінку кольору фундука заввишки 2 – 3 міліметри. Цукор повільно пірнає під пінку, а потім пінка знову з’являється на поверхні.

Як щодо смаку

Хороша кава має насичений і щільний смак, вона ароматна, злегка солодкувата і запашна, зберігає тривалий післясмак. Коли чашка наближається до носа, людина повільно вдихає запах і ковтає перший ковток кави, першим відчуттям є типовий аромат смаженого.

Інші смаки: шоколад, нотки ванілі та виражені аромати какао. Деякі сорти високоякісної промитої кави мають цитрусові ноти та фруктовий смак.

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