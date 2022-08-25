Як правильно сушити гриби: прості та доступні методи

Грибний сезон розпочався! Саме зараз час почати заготовляти гриби на зиму, щоб у будь-який момент додайте їх у рагу, вареники з капустою чи грибний суп.

Пакетик сушених грибів не займає багато місця, тому варто заготувати цей незамінний інгредієнт для багатьох українських страв, зокрема Святої вечері. Дізнайтеся як правильно сушити гриби, щоб надовго зберегти їх смак і аромат!

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Обирайте правильний продукт

Обираючи гриби, варто звернути увагу на те, чи справді вони будуть придатні для сушіння. Гриби, які сушать, повинні бути обов'язково свіжими, без ознак псування. Також важливий їх розмір. Вони не мають бути занадто дрібними, тому що сушіння зменшує продукт. Найкраще обирати боровики, підосичники, маслюки, підберезники, опеньки, рижики, печериці і, звичайно ж, білі гриби.

Заготовка на зиму / Фото pexels

Як підготовити гриби до сушіння

Не промивайте свіжозібрані гриби у воді! Але їх необхідно ретельно очистити ножем від хвої та інших домішок (наприклад, піску) і перевірити на наявність червивості.

Готуємось до зими завчасно / Фото pexels

Обираємо спосіб сушіння

Отримати сушені гриби можна кількома способами.

Сушити гриби можна:

в сушарці для харчових продуктів (гриби, фрукти, овочі, зелень);

в розігрітій до відповідної температури духовці;

на нитці над плитою;

на сонці;

на радіаторі.

Підготовлені гриби потрібно нещільно викласти на пергаментний папір, лист слід поставити на решітку з духовки. Гриби помістіть в тепле, провітрюване, сухе місце, наприклад, сонячне підвіконня; можна також кілька разів поставити в духовку на 10 – 15 хвилин (її потрібно розігріти до 80– 100 градусів, потім вимкнути і покласти гриби, залишивши дверцята прочиненими). Поки гриби вологі, слід стежити, щоб вони не прилипли до паперу. Також гриби можна сушити, нанизавши на нитку з невеликими проміжками. Потрібно простежити, щоб нитка була міцно натягнута і гриби не сповзали в одне місце. Найпростіше висушити гриби в спеціальній сушарці для грибів і овочів.

Смаколики на зиму / Фото pexels

Як правильно зберігати сушені гриби

Готовий продукт найкраще зберігати у полотняних мішечках у приміщенні кімнатної температури. Тут не може ніякої сирості! Від вологи, високої температури, повітря і світла сушені гриби втрачають свій смак і аромат.