Ніякої води: як варять рис у ресторанах – ви полюбите цей спосіб

Рис – це гарнір, який завжди користується популярністю. Однак досі не всі знають, як зварити його з гарантією довершеного смаку.

Ресторанний спосіб приготування рису

Рис готують в усьому світі, тому не дивно, що його рецепти мають багато варіацій. Однак найбільш популярний спосіб – просто залити крупу водою, зварити та отримати смачний гарнір.

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Якщо ви хочете отримати більш довершену страву, можна скористатися способом, який популярний у кулінарів ресторанного рівня. Секрет простий: варити рис потрібно на бульйоні.

Як зварити рис на бульйоні

Тут все дуже просто. Промиваємо рис та кладемо у каструлю. Потім заливаємо його бульйоном у співвідношенні 1:2.

Накриваємо каструлю кришкою та ставимо на великий вогонь, щоб бульйон закипів. Одразу після цього скручуємо вогонь до мінімального рівня та варимо до готовності.

Після приготування рис ще на кілька хвилин залишаємо у закритій каструлі. Завдяки цьому він буде розсипчастим та матиме насичений смак.