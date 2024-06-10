Влітку ніхто не хоче довго стояти біля плити. Великий плюс цієї страви у тому, що вона готується дуже просто і швидко. Рекомендуємо приготувати такі кабачкові оладки на обід або полуденок.

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Деруни з кабачків

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 8 великих столових ложок пшеничного борошна;

– 1 цибулина;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 2 яйця;

– олія для смаження.

Приготування:

Молоді кабачки помийте, обсушіть ножем, зріжте кінчики і наріжте дрібніше. Потім кожен шматочок разом зі шкіркою і насінням натріть на овочевій тертці. Посоліть натерті кабачки, ретельно перемішайте і злити зайву воду, що утворилася від солі. До підготовлених тертих кабачків додайте цілі яйця, перець, нарізану товстими кубиками цибулю і просіяне борошно. Все ретельно перемішайте, поки кабачки та додані інгредієнти не з’єднаються. У сковороду налийте олію, щоб вона покрила дно та розігрійте. У розігріту пательню викладіть дві столові ложки кабачкового тіста та обсмажте деруни на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте гарячими зі сметаною.

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