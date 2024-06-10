Влітку ніхто не хоче довго стояти біля плити. Великий плюс цієї страви у тому, що вона готується дуже просто і швидко. Рекомендуємо приготувати такі кабачкові оладки на обід або полуденок.
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Деруни з кабачків
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Молоді кабачки помийте, обсушіть ножем, зріжте кінчики і наріжте дрібніше.
- Потім кожен шматочок разом зі шкіркою і насінням натріть на овочевій тертці.
- Посоліть натерті кабачки, ретельно перемішайте і злити зайву воду, що утворилася від солі.
- До підготовлених тертих кабачків додайте цілі яйця, перець, нарізану товстими кубиками цибулю і просіяне борошно.
- Все ретельно перемішайте, поки кабачки та додані інгредієнти не з’єднаються.
- У сковороду налийте олію, щоб вона покрила дно та розігрійте.
- У розігріту пательню викладіть дві столові ложки кабачкового тіста та обсмажте деруни на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавайте гарячими зі сметаною.