Оселедець буде неймовірним: як, у чому та скільки часу його потрібно вимочувати

Оселедець повинен бути на кожному святковому столі, яким би стравам ми не надавали перевагу. Для того, щоб він смакував найкраще, рибу потрібно правильно вимочувати.

Усі господині знають про те, що оселедець перед маринуванням потрібно вимочувати. Але чи всі роблять це правильно? Поміркуймо, який спосіб дасть найкращий результат.

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Як правильно відмочувати оселедець

Оселедець можна приготувати багатьма способами, для цього існує безліч рецептів. Втім, усіх їх об'єднує один процес – оселедець завжди потребує відмочування.

Обов'язкова страва зимових свят / Фото Cookery

Процес вимочування оселедця дуже простий, потрібно знати лише кілька нюансів. Річ у тому, що вимочування риби залежить від способу її зберігання, тому вам потрібно розуміти, який саме продукт опинився на вашій кухні.

Наприклад, оселедці "з бочки" потрібно вимочувати близько 24 годин, часто змінюючи воду. Рибу, засоленій по-данськи, буде достатньо відмочити впродовж однієї години. Найшвидше вимочуються оселедці Матіас, які часто продаються в олії – 10 – 15 хвилин.

Для вимочування оселедця підходить не лише звичайна вода. Якщо використати молоко, то риба матиме дуже ніжний смак. До послуг любителів експериментів пиво та вино – вимочування риби у цих напоях подарує вам особливий результат.