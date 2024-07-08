Про це знають лише обрані: як правильно їсти суші

Суші – це традиційна японська страва, до складу якої входить рис та такі інгредієнти, як сира риба, овочі та приготовані компоненти, зокрема тамагоякі, згорнутий солодкий омлет. Суші роли бувають різних форм і розмірів – від великих, різноколірний футомакі до простих та елегантних нігірі.

Для приготування суші використовують тунець, лосось, жовтохвіст, кальмари або імітацію крабового м'яса. Паста васабі, соєвий соус і маринований імбир також є неодмінними компонентами подачі.

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Як їсти суші: паличками чи руками

Суші можна їсти й руками, й паличками. В Японії відвідувачі часто їдять суші руками, а не паличками, саме тому суші-бари пропонують відвідувачам гарячий вологий рушник ("ошіборі"), щоб вони могли витерти руки.

Уникайте терти палички один об одного, коли їсте суші, оскільки це може показати офіціантам, що ви вважаєте, що посуд неякісний. Зверніть увагу на розташування паличок після закінчення їжі. Не перехрещуйте їх вертикально над тарілкою, що є японською похоронною традицією. Замість цього складіть палички разом і покладіть їх на один бік миски або тарілки, щоб дати офіціантові знати, що ви закінчили.



Суші можна їсти навіть руками / Фото Unsplash

Як їсти суші

Існує правильна техніка споживання ролів. Дотримання етикету споживання суші може покращити ваше враження від трапези в суші-ресторанах і вдома.