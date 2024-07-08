Про це знають лише обрані: як правильно їсти суші
Джерело:Master Class
Суші – це традиційна японська страва, до складу якої входить рис та такі інгредієнти, як сира риба, овочі та приготовані компоненти, зокрема тамагоякі, згорнутий солодкий омлет. Суші роли бувають різних форм і розмірів – від великих, різноколірний футомакі до простих та елегантних нігірі.
Для приготування суші використовують тунець, лосось, жовтохвіст, кальмари або імітацію крабового м'яса. Паста васабі, соєвий соус і маринований імбир також є неодмінними компонентами подачі.
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Як їсти суші: паличками чи руками
Суші можна їсти й руками, й паличками. В Японії відвідувачі часто їдять суші руками, а не паличками, саме тому суші-бари пропонують відвідувачам гарячий вологий рушник ("ошіборі"), щоб вони могли витерти руки.
Уникайте терти палички один об одного, коли їсте суші, оскільки це може показати офіціантам, що ви вважаєте, що посуд неякісний. Зверніть увагу на розташування паличок після закінчення їжі. Не перехрещуйте їх вертикально над тарілкою, що є японською похоронною традицією. Замість цього складіть палички разом і покладіть їх на один бік миски або тарілки, щоб дати офіціантові знати, що ви закінчили.
Суші можна їсти навіть руками / Фото Unsplash
Як їсти суші
Існує правильна техніка споживання ролів. Дотримання етикету споживання суші може покращити ваше враження від трапези в суші-ресторанах і вдома.
- Для початку вимийте руки. Незалежно від того, чи плануєте ви їсти суші руками, переконайтеся, що вимили або витерли їх перед їжею. Більшість офіціантів у суші-ресторанах надають відвідувачам гарячий рушник для витирання рук.
- Використовуйте палички для їжі, якщо це необхідно. Якщо ви віддаєте перевагу їсти суші паличками, використовуйте саме їх, а не столові прибори.
- Їжте по одному шматочку за раз, в один або два укуси. Не розрізайте суші на менші шматочки або не відокремлюйте шматок риби від інших інгредієнтів.
- Занурюйте в соєвий соус лише рибу, оскільки рис для суші може ввібрати занадто багато соусу, що вплине на смак. Занурювати рибу легко в нігірі-суші, де вона лежить прямо на рисі, але складніше в макі-суші, оскільки риба і рис загорнуті разом у лист норі. Не кладіть весь шматок суші в тарілку з соєвим соусом, оскільки це може призвести до того, що рол розвалиться. Також суші-етикет не дозволяє додавати васабі безпосередньо в соєвий соус. Замість цього вмочіть рол у кожну приправу окремо.
- Використовуйте мінімум васабі. У традиційних суші-ресторанах Японії часто подають справжній, автентичний васабі. І навпаки, більшість іноземних суші-барів використовують підроблений васабі – суміш хрону, гірчичного борошна, кукурудзяного крохмалю та харчових барвників. Використовуйте лише невелику кількість васабі, щоб не перебити смак ваших ролів. У ресторанах високого класу шеф-кухарі часто готують роли вже з васабі.
- Використовуйте імбир як засіб для очищення рецепторів. Деякі відвідувачі люблять додавати імбир до суші, але його слід вживати між різними типами суші-ролів.