Банан – один із найпоширеніших фруктів на наших столах. Його актуальність не втрачається впродовж року, однак коли на вулиці спека, зберігати їх стає нелегко.

Важко змусити себе нічого не купувати про запас, а особливо, коли мов йде про банани. Але з кожним днем вони втрачають свій вигляд, і інколи здається, що запобігти цьому просто неможливо.

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Коли банани вкриваються коричневими плямами, це означає, що спочатку вони просто будуть ще солодшими. От тільки для естетів це не аргумент, тому важливо потурбуватися і про їх зовнішній вигляд.

Одним із корисних лайфхаків поділився користувач ТікТок під нікнеймом @that40yearguy. Він показав спосіб, який дозволяє зберегти свіжий вигляд бананів впродовж двох тижнів.

У бананів особлива естетика / Фото Pixabay

Усе, що потрібно зробити – просто занурити банани у холодну воду. Якщо тримати їх так кілька днів, то коричневі плями на шкірці можуть проявитися, але всередині плід залишиться твердим та свіжим.

Ще один спосіб – обгорнути банани харчовою плівкою. Він працює аналогічно, тому кожен може обрати те, що йому більше до вподоби.