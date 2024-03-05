Міф або правда: чи треба тримати цибулю в холодильнику

Цибуля – обов'язкова складова багатьох кулінарних шедеврів. Вона додає стравам аромату, смаку та текстури. Проте часто виникає питання – де її найкраще зберігати?

Цибуля – той інгредієнт, який є у кожній домівці. На жаль, відповідь на питання про її зберігання не є простою. Все залежить від кількох факторів.

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Як зберігати цілу цибулю

Цілу цибулю не обов’язково зберігати в холодильнику. Холодильник – це холодне та вологе середовище, яке може призвести до розм’якшення та псування цибулі. Найкраще зберігати цілу цибулю в темному, прохолодному, сухому та добре провітрюваному місці.

Чудовий овоч / Фото unsplash

Як зберігати нарізану цибулю

Ви можете зберігати нарізану цибулю в герметичному контейнері або поліетиленовому пакеті в холодильнику. Але переконайтеся, що використаєте її впродовж п’яти – семи днів.

Чи можна заморозити цибулю

Ми не рекомендуємо заморожувати цілу цибулю, оскільки вона стане дуже жорсткою і погано розморожуватиметься. Втім, аргументів проти заморожування нарізаної цибулі немає.

Щоразу, коли в рецепті потрібна половина цибулини, наріжте її цілком. Помістіть те, що ви не використовуєте, у герметичний поліетиленовий пакет. Переконавшись, що видавили якомога більше повітря, потім закрийте його та покладіть у морозильну камеру.

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