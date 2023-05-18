Як приготувати ідеальний бургер – рецепт від булочки до котлети

Одна з найпопулярніших страв вуличної їжі – соковитий бургер. Його готують як з яловичою котлетою, так і з курячою, проте найголовнішою у страві є щей булочка.

Домашній бургер – це не тільки смачна страва приготована власноруч, а й краплина експериментів. У таку страву можна додати будь-які інгредієнти: від солодкого журавлинового варення з сирною котлетою у фритюрі до міксу салату коул слоу з квашеним огірком.

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Хоч найголовнішими складовими вдалого бургера є булочка та котлета. Сьогодні ми навчимо вас, як їх готувати, аби вийшли кращими ніж у закладі.

Рецепт булочки на бургер

Час: 3 – 4 години

Інгредієнти для заварки:

– 20 грамів борошна;

– 100 грамів молока.

Для опари:

– 125 грамів теплого молока

– 125 грамів теплої води

– 50 грамів цукру

– 2 чайні ложки з гіркою борошна із загальної маси

– 6 грамів швидкодіючих дріжджів.

Для тіста:

– 500 – 550 грамів борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– дрібка солі.

Приготування:

Холодне молоко розмішуємо з борошном. Заварюємо масу до стану пасти, охолоджуємо.

Змішуємо всі інгредієнти для опари, залишаємо на 15 – 20 хвилин, вона має гарно піднятись.

До готової опари додаємо яйце, щіпку солі, борошно і замішуємо тісто.

Борошно вмішуймо поступово, починаємо з 500 грамів. Вкінці вмішуємо масло вершкове.

Залишаємо тісто на 1 годину в теплому місті.

Розділяємо тісто на рівні частини по 120 грамів на булочку. Формуємо їх і залишаємо на 20 хвилин булочки.

Кожну булочку розкатуємо, не сильно, але приблизно такої форми, які нам потрібні. Залишаємо піднятись на 1 годинку, вони мають гарно підійти.

Змащуємо їх яйцем з молоком, присипаємо кунжутом та випікаємо при 180 градусах 25 – 30 хвилин.

Накриваємо гарячі булочки рушником на 10 хвилин.

Рецепт яловичої котлети на бургер

Час: 1 година

Інгредієнти:

– яловичина;

– молоко;

– хліб;

– цибуля;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сухий часник;

– зелень;

– яйце.

Приготування:

Подрібнюємо м’ясо в м'ясорубці, або ножем.

Замочуємо хліб в молоці і також подрібнюємо. Все разом перемішуємо.

Залежно від кількості хліба та молока і густоти фаршу орієнтуємось на те, скільки дати яйця, ціле чи половинку.

Формуємо котлетки на пергаменті, більші ніж булочка. Під час смаження вони зменшаться до потрібного розміру. Заморожуємо їх.

Смажимо котлету на маслі з обох сторін і ще доготовлюємо її в духовці зі шматочком вершкового масла.

Складаємо бургер за вашим смаком.

Смачного!