Як приготувати ідеальний бургер – рецепт від булочки до котлети
18 травня 2023, 16:45Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Одна з найпопулярніших страв вуличної їжі – соковитий бургер. Його готують як з яловичою котлетою, так і з курячою, проте найголовнішою у страві є щей булочка.
Домашній бургер – це не тільки смачна страва приготована власноруч, а й краплина експериментів. У таку страву можна додати будь-які інгредієнти: від солодкого журавлинового варення з сирною котлетою у фритюрі до міксу салату коул слоу з квашеним огірком.
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Хоч найголовнішими складовими вдалого бургера є булочка та котлета. Сьогодні ми навчимо вас, як їх готувати, аби вийшли кращими ніж у закладі.
Рецепт булочки на бургер
- Час: 3 – 4 години
Приготування:
- Холодне молоко розмішуємо з борошном. Заварюємо масу до стану пасти, охолоджуємо.
- Змішуємо всі інгредієнти для опари, залишаємо на 15 – 20 хвилин, вона має гарно піднятись.
- До готової опари додаємо яйце, щіпку солі, борошно і замішуємо тісто.
- Борошно вмішуймо поступово, починаємо з 500 грамів. Вкінці вмішуємо масло вершкове.
- Залишаємо тісто на 1 годину в теплому місті.
- Розділяємо тісто на рівні частини по 120 грамів на булочку. Формуємо їх і залишаємо на 20 хвилин булочки.
- Кожну булочку розкатуємо, не сильно, але приблизно такої форми, які нам потрібні. Залишаємо піднятись на 1 годинку, вони мають гарно підійти.
- Змащуємо їх яйцем з молоком, присипаємо кунжутом та випікаємо при 180 градусах 25 – 30 хвилин.
- Накриваємо гарячі булочки рушником на 10 хвилин.
Рецепт яловичої котлети на бургер
- Час: 1 година
Приготування:
- Подрібнюємо м’ясо в м'ясорубці, або ножем.
- Замочуємо хліб в молоці і також подрібнюємо. Все разом перемішуємо.
- Залежно від кількості хліба та молока і густоти фаршу орієнтуємось на те, скільки дати яйця, ціле чи половинку.
- Формуємо котлетки на пергаменті, більші ніж булочка. Під час смаження вони зменшаться до потрібного розміру. Заморожуємо їх.
- Смажимо котлету на маслі з обох сторін і ще доготовлюємо її в духовці зі шматочком вершкового масла.
- Складаємо бургер за вашим смаком.
Смачного!