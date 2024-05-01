Точні пропорції води, м'яса та спецій: як приготувати копчену домашню ковбасу

Приготування домашньої копченої ковбаси – це мистецтво, яке передається з покоління в покоління. На великодні свята кожна страва має своє особливе значення та символ.

Цей рецепт дозволить вам створити справжню копчену ковбасу з ароматними спеціями та неперевершеним смаком, який навряд чи можна знайти у магазинних варіантах. Процес копчення вимагає часу та терпіння, але результат, без сумніву, вартий зусиль.

До теми Обов'язкова страва великоднього кошика: королівський рецепт справжньої домашньої ковбаси

Домашня копчена ковбаса

Час : 4 – 5 годин

: 4 – 5 годин Порцій: 8

Неймовірний аромат та неперевершений смак / Фото pexels

Заморозьте свинину та яловичину перед подрібненням, щоб вони були напівзамороженими. Це спрощує процес перемелювання і допомагає зберегти текстуру м'яса. Використовуючи м'ясорубку, перемеліть свинину та яловичину. Рекомендується використовувати середню насадку. В мисці змішайте перемелене м'ясо з сіллю, перцем, часником та копченою паприкою. Додайте холодну воду та ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Наповніть натуральні кишки м'ясною сумішшю, використовуючи спеціальну насадку для ковбас на м'ясорубці або ковбасницю. Будьте обережні, щоб не переповнити кишки. Дайте наповненим ковбасам відпочити в холодильнику протягом ночі. Коптіть ковбасу при температурі 70°C впродовж 3 – 4 годин або до досягнення внутрішньої температури 68°C. Копчення надасть ковбасі золотистий колір і насичений смак. Після копчення дозвольте ковбасі охолонути при кімнатній температурі перед зберіганням у холодильнику.

– 2 кілограми свинини;– 1 кілограм яловичини;– 20 грамів солі на кілограм м'яса;– 5 грамів меленого чорного перцю;– 2 грами дрібно подрібненого часнику;– 5 грамів копченої паприки;– 100 мілілітрів холодної води;– кишка.

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