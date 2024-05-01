Ковбаса за цим рецептом вийде дуже соковитою. Часник надасть їй неймовірного аромату.

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Рецепт домашньої ковбаси

Час: 3 години

3 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 500 грамів свинячої шиї;

– 1 свиняча кишка (приблизно 2 – 3 метри);

– 2 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка чорного перцю (меленого);

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 1 чайна ложка тим'яну (сушений);

– 2 – 3 зубчики часнику (дрібно нарізані).

Приготування:

Куряче філе та свинину потрібно якомога дрібніше нарізати або перемолоти на м'ясорубці. Додайте до фаршу сіль, перець, паприку, тим'ян та часник. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Вимочіть кишку у воді хоча б 30 хвилин. Ретельно її промийте, один кінець обв'яжіть ниткою. Наповніть кишку фаршем, залишаючи невеликий вільний простір на кінці для розширення. Ковбаса не повинна бути щільною, щоб не лопнула при смаженні. Зав'яжіть інший кінець кишки. Покладіть ковбаски в холодильник на 5 годин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть ковбасу на деко. Випікайте в духовці впродовж 1,5 – 2 годин або до того часу, поки вона не стане золотою та готовою всередині. Вийміть ковбасу з духовки та залиште її трошки вистоюватися перед розрізанням.

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