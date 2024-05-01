Ковбаса за цим рецептом вийде дуже соковитою. Часник надасть їй неймовірного аромату.
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Рецепт домашньої ковбаси
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Куряче філе та свинину потрібно якомога дрібніше нарізати або перемолоти на м'ясорубці.
- Додайте до фаршу сіль, перець, паприку, тим'ян та часник. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Вимочіть кишку у воді хоча б 30 хвилин.
- Ретельно її промийте, один кінець обв'яжіть ниткою.
- Наповніть кишку фаршем, залишаючи невеликий вільний простір на кінці для розширення. Ковбаса не повинна бути щільною, щоб не лопнула при смаженні.
- Зав'яжіть інший кінець кишки.
- Покладіть ковбаски в холодильник на 5 годин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Викладіть ковбасу на деко.
- Випікайте в духовці впродовж 1,5 – 2 годин або до того часу, поки вона не стане золотою та готовою всередині.
- Вийміть ковбасу з духовки та залиште її трошки вистоюватися перед розрізанням.