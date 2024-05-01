Цей рецепт дозволить вам створити справжню копчену ковбасу з ароматними спеціями та неперевершеним смаком, який навряд чи можна знайти у магазинних варіантах. Процес копчення вимагає часу та терпіння, але результат, без сумніву, вартий зусиль.
До теми Обов'язкова страва великоднього кошика: королівський рецепт справжньої домашньої ковбаси
Домашня копчена ковбаса
- Час: 4 – 5 годин
- Порцій: 8
Неймовірний аромат та неперевершений смак / Фото pexels
- Заморозьте свинину та яловичину перед подрібненням, щоб вони були напівзамороженими. Це спрощує процес перемелювання і допомагає зберегти текстуру м'яса.
- Використовуючи м'ясорубку, перемеліть свинину та яловичину. Рекомендується використовувати середню насадку.
- В мисці змішайте перемелене м'ясо з сіллю, перцем, часником та копченою паприкою. Додайте холодну воду та ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
- Наповніть натуральні кишки м'ясною сумішшю, використовуючи спеціальну насадку для ковбас на м'ясорубці або ковбасницю. Будьте обережні, щоб не переповнити кишки.
- Дайте наповненим ковбасам відпочити в холодильнику протягом ночі.
- Коптіть ковбасу при температурі 70°C впродовж 3 – 4 годин або до досягнення внутрішньої температури 68°C. Копчення надасть ковбасі золотистий колір і насичений смак.
- Після копчення дозвольте ковбасі охолонути при кімнатній температурі перед зберіганням у холодильнику.