Мити чи не мити перед приготуванням: варимо розсипчасту гречку

Гречка – гарнір, який дуже часто можна зустріти на українському столі. Вона добре поєднується з овочами, м'ясом, рибою. Її універсальний смак дозволяє створювати різноманітні та смачні страви.

Промивання гречки перед приготуванням є важливим кроком, який покращує смак та текстуру страви. Цей гарнір дуже простий у приготуванні, але навіть він має кілька секретів.

Не пропустіть "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Для чого промивати гречку

Перш ніж варити гречку, ретельно промийте її під холодною водою. Це допоможе видалити надлишок крохмалю та зайві частинки.

Гречка містить природні смоли, які можуть мати неприємний присмак, особливо, якщо зерно зберігалося довший час. Промивання гречки допомагає видалити ці смоли та надає зернам чистий смак. Промита гречка краще вбирає воду під час варіння, що дозволяє крупі рівномірно готуватися.

Улюблений гарнір / Фото pexels

Як зварити розсипчасту гречку

Закип’ятіть 2 склянки води з 1 чайною ложкою солі та 3 столовими ложками олії. Окропом засипте 1 склянку гречаної крупи. Дуже акуратно перемішайте кілька секунд, щоб крупа не прилипла до дна каструлі.

Коли вода з крупою знову закипить, вимкніть газ (вода ще повинна дуже тихо кипіти). Накрийте каструлю кришкою і дайте настоятися ще 15 хвилин. Більше не помішуйте.

Через 15 хвилин вимкніть газ і залишіть крупу ще на 10 хвилин просочитися водою, що залишилася. Накрийте кришкою та акуратно перемішайте, дайте випаруватися хвилин 5. Подавайте крупу разом з соусом на вечерю.

Це така смакота: як правильно смажити