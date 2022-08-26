З м'ясом або сиром: готуємо грузинські хінкалі вдома

Якщо ви фанатієте від грузинської кухні, але можливості щоразу відвідувати ресторан немає – не біда. Ми навчимо вас, як правильно готувати одну зі страв грузинської кухні вдома – мова йде про хінкалі.

Хінкалі – традиційна страва грузинської кухні. Їх готують з тонкого тіста, всередину якого кладуть начинку: м'ясну, сирну або овочеву.

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Щоб приготувати домашні хінкалі вам потрібні прості інгредієнти та опанування спеціальної техніки защіпання виробів. Це не важко, вже на 2 – 3 хінкалі ви будете ліпити їх наче професіонал.

Рецепт грузинських хінкалі

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 16 штук

– 250 грамів пшеничного борошна;– 120 мілілітрів холодної води;– ½ чайної ложки солі.– 100 грамів сиру сулугуні;– 40 мілілітрів вершків або молока.– 150 грамів свинячо-яловичого фаршу;– 1 ріпчаста цибуля;– пучок кінзи;– 75 – 100 мілілітрів води.

Приготування:

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. По центру зробіть ямку та влийте туди холодну воду, сіль та замішайте тісто. Воно повинне бути еластичним та м'яким. Загорніть його в шар харчової плівки та залишіть на 30 хвилин відпочити.

Для м'ясної начинки додайте до фаршу натерту на дрібній тертці цибулю, подрібнену кінзу, за бажанням часник. Присмачте спеціями та влийте воду. Ретельно перемішайте все руками.

Для сирної начинки натріть сулугуні на грубій тертці.

Розділіть тісто на 16 рівних частин і кожну з них розкачайте в рівне і тонке коло. Перекладіть в руку або в щось глибоке, щоб утворилося заглиблення. В центр покладіть 1 чайну ложку м'ясної або сирної начинки (до останньої додайте молоко або вершки) та сформуйте хінкалі.

Викладайте їх на присипану борошном поверхню.

Доведіть воду до кипіння, посоліть та закрутіть вихор. Занурте туди хінкалі та варіть сирні – 8 хвилин, м'ясні – 15 хвилин.

Подавайте їх до столу з чорним меленим перцем та кінзою.

Смачного!