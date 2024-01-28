Як не помилитися: скільки часу варити яйце

Яйце, зварене круто, є одним із найпростіших рецептів. Однак, як не дивно, не всім завжди вдається отримати бажаний результат.

Яйця – це і сніданок, і додаток до великої кількості страв. Проте не всі вміють його правильно готувати.

Не пропустіть Знадобиться гаряча вода або духовка: як швидко почистити горіхи

Як обрати яйця

При виборі свіжих яєць у магазині звертайте увагу на дату виробництва, яка зазвичай вказана на упаковці. Обирайте яйця з найбільшою датою придатності, щоб мати достатньо часу на їх використання.

Також перевіряйте, чи немає тріщин або подряпин на шкаралупі, оскільки це може впливати на свіжість продукту. Покладіть яйце на руку і трошки стукніть по шкаралупі – свіже яйце має мати тверду оболонку.

Універсальний інгредієнт / Фото unsplash

Яйце, зварене на круто – крок за кроком

Готуємо глибоку каструлю. Вона повинна бути достатньо великою, щоб вмістити воду, коли ви кладете туди яйця. Пам'ятайте, що вода завжди повинна покривати яйця. Налийте в каструлю холодну або теплу воду. Яйця кладемо в нього відразу, тому що кидаючи яйця в уже киплячу воду, вони можуть тріснути. Поставте каструлю на середній вогонь. Не забудьте нагрівати воду поступово. Занадто сильне кипіння води призведе до того, що яйця будуть рухатися. Тоді вони можуть почати вдарятися об дно та краї горщика і, зрештою, тріснути. Як тільки вода закипить, починаємо відлік часу. Скільки варити яйця круто? Це займає близько 8 – 10 хвилин. Однак не варто перевищувати 12 хвилин, тому що на занадто довго вареному жовтку з’являється непривабливий сіро-зелений обідок. Після закінчення цього часу яйця слід вийняти з води. Для цього підійдуть щипці або просто ложка. Вилийте гарячу воду і замініть її холодною. Опустіть туди варені яйця на деякий час, щоб зупинити процес варіння.

Дізнайтеся деталі: чи можна смажити на оливковій