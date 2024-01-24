Чищення кількох горіхів не являє собою важкого завдання, проте коли їх потрібно багато, можуть виникнути труднощі. Скористайтеся нашими порадами й ви точно зекономите свій час.

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Класичний спосіб

Горіхи можна легко чистити за допомогою горіхоколу. Він подрібнює шкаралупу, не зачіпаючи її вміст. В обмежених кількостях це справді полегшує завдання, але для великих обсягів це все ще відносно повільний і виснажливий метод.

Хрусткі горішки / Фото unsplash

Розігріта сковорода

Спочатку опустіть горіхи в гарячу воду і замочіть їх мінімум на пів години. Потім викладіть їх на розігріту сковороду. Впродовж 3 – 5 хвилин раковини повинні почати тріскатися самостійно.

Чи можна ставити горіхи у мікрохвильовку

Помістіть горіхи в миску і залийте водою. Потім їх слід відправити в мікрохвильовку. Коли вода почне кипіти, вийміть миску з мікрохвильової печі та дайте їм охолонути. Тоді горіхи повинні легко розтріскуватися.

Чи допоможе духовка прискорити процес

Розігрійте духовку до 200 градусів і викладіть розсипані горіхи на деко, застелене папером для випічки. Горіхи можна виймати приблизно через 15 хвилин. Після охолодження шкаралупа повинна легко відійти від м'якоті.

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