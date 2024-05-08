Жінка приготувала рибу у посудомийці: що з цього вийшло

Інколи так важко приготувати рибу з ідеальною текстурою. Неоднозначне рішення знайшла користувачка TikTok, відома як Елейн. Вона готує рибу у посудомийці!

Жінка вважає, що якщо ви хочете ідеального лосося, то немає сенсу звертатися до вашої улюбленої духовки. Найкраще загорнути філе лосося у фольгу та помістити його у посудомийку.

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У чому унікальність цього рецепту

Елейн, яка публікує дописи в TikTok як @elainecarolskitchen, поділилася дивним способом приготування їжі.

Додайте до філе лосося трохи лимона, потім я використовую трохи свіжих трав, таких як кріп і розмарин,

— ділиться вона.

Також слід натерти рибу часником, маслом, сіллю і перцем до смаку. Далі рибу необхідно загорнути лосося у фольгу. За словами жінки, важливо покласти його у верхню полицю посудомийної машини та поставити у режим повного циклу з гарячою водою та нагріванням. За її рекомендацією нагрівання має досягнути 145 градусів.

Коли закінчите, витягніть його, відкрийте та насолоджуйтеся,

– зазначає вона.

У ролику жінка демонструє чудового на вигляд "ідеально приготованого лосося", якого вона подала зі спаржею.

Однак у коментарях дехто скептично поставився до методу приготування Елейн, дехто жартує: "У мене немає посудомийної машини, як ви думаєте, це підійде в духовці?". Хтось інший зауважив: "Просто тому, що ти можеш, не означає, що ти повинен".

"Професійна порада – додайте миючий засіб для освіжаючого пікантного смаку", – пожартував ще один TikToker, а інший розсмішив людей, написавши: "Я просто кидаю це у свою гідромасажну ванну! І навіть не загортаю!".

Користувачі соціальної мережі з України залишили іронічні коментарі на кшталт: "А я варю борщ в пральній машині, взагалі топ".

Думки щодо того, чи можна готувати в посудомийній машині, розділилися: одні кажуть, що це цілком нормально, а інші рекомендують уникати цього та віддати перевагу більш традиційним методам приготування.