Рецепти на зиму: топ-3 рецепти маринованих кабачків

Мариновані кабачки на зиму – це смачна та ароматна закуска. Завдяки маринуванню кабачки набувають особливого аромату та пікантного смаку, який чудово доповнює будь-яку страву.

Вони легко готуються і стануть відмінним доповненням до зимового столу, надаючи йому свіжість і різноманіття. Така закуска буде тішити вас своїм смаком протягом усього сезону.

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Класичні мариновані кабачки

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

– 8 – 10 молодих кабачків, залежно від розмірів;– 4 столові ложки солі;– 5 столових ложок цукру;– 100 мілілітрів столового оцту;– 3 лаврових листочки;– 6 зубчиків часнику;– кріп, листя хрону;– 15 горошин запашного перцю;– по 3 листи вишні, яблуні і смородини.

Приготування:

Літрові банки помийте, а потім простерилізуйте. Кришки обдайте окропом. Зубчики часнику почистіть, зелень і листя хрону промийте під проточною водою та наріжте. Викладіть всі інгредієнти на дно банок, розділивши їх на три частини. Кабачки промийте, відріжте хвостики та наріжте невеликими кружальцями. Якщо кабачки дуже великі, поріжте кружечки ще навпіл. Викладіть кабачки в банки на зелень, укладаючи овочі дуже щільно. У каструлі доведіть воду до кипіння і залийте окропом банки з кабачками. Накрийте банки рушником і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду назад в каструлю. До води додайте сіль, доведіть до кипіння, потім додайте оцет і залиште на плиті ще одну-дві хвилини. Цим розсолом знову залийте банки з кабачками. Після цього банки закрийте. Поставте банки в темне місце, переверніть і обгорніть ковдрою. Після повного остигання банки перенесіть у комору або погріб.

Кабачки по-індійськи на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

– 3 середніх і твердих кабачки;– 1 цибулина;– 1 червоний перець;– 1 перець халапеньо;– 1,5 чайної ложки солі;– 300 грамів цукру;– 350 мілілітрів оцту;– 1,5 чайної ложки куркуми;– 2 чайні ложки зерен гірчиці;– 0,5 чайної ложки чорного перцю;– 1 щіпка мускатного горіха.

Приготування:

Кабачки вимийте і наріжте шматочками приблизно 2 – 3 сантиметри, не очищаючи від шкірки. Цибулю почистіть і дрібно нашаткуйте. Перець почистіть від насіння. Наріжте кубиками червоний перець і дуже дрібно наріжте халапеньо. Помістіть овочі у велику миску і посипте сіллю. Перемішайте і поставте в холодильник на ніч. Через цей час злийте воду в сито і перекладіть все в каструлю. Додайте решту спецій, оцет і цукор. Доведіть до кипіння і варіть суміш приблизно 10 хвилин. Перекладіть індійські кабачки в стерилізовані банки, залишаючи приблизно 1,5 сантиметра вільного місця зверху. За допомогою ножа видаліть бульбашки повітря. Щільно закрийте банки та поставте їх у велику каструлю, вистелену чистою тканиною. Наповніть їх водою приблизно до половини.

Мариновані кабачки як гриби

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

– 1,5 кілограма кабачків;– 3 – 4 зубчики часнику;– 1 штука гострого свіжого перцю;– 0,25 пучка зелені кропу;– 0,25 пучка зелені петрушки;– 120 мілілітрів рослинної олії;– 120 мілілітрів столового оцту 9%;– 3 столові ложки цукру;– 1 столова ложка солі;– 1 чайна ложка чорного меленого перцю.

Приготування:

Кабачки почистьте, промийте та наріжте кубиками. Викладіть їх у глибоку ємність, посоліть, поперчіть, додайте подрібнений часник, цукор і олію, ретельно перемішайте. Додайте подрібнену зелень та гострий перець, нарізаний кружальцями. Знову перемішайте та залиште на три години. Заповніть підготовлені банки кабачками, накрийте кришками, але не закручуйте. Простерилізуйте банки протягом десяти хвилин, закрутіть кришки і переверніть, залишивши під рушником до повного охолодження.

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