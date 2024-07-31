Рецепти на зиму: топ-3 рецепти маринованих кабачків
31 липня 2024, 17:45Читать новость на русском
Мариновані кабачки на зиму – це смачна та ароматна закуска. Завдяки маринуванню кабачки набувають особливого аромату та пікантного смаку, який чудово доповнює будь-яку страву.
Вони легко готуються і стануть відмінним доповненням до зимового столу, надаючи йому свіжість і різноманіття. Така закуска буде тішити вас своїм смаком протягом усього сезону.
До теми Для м'яса та гамбургерів: готуємо аджику на зиму
Класичні мариновані кабачки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 8 – 10 молодих кабачків, залежно від розмірів;
– 4 столові ложки солі;
– 5 столових ложок цукру;
– 100 мілілітрів столового оцту;
– 3 лаврових листочки;
– 6 зубчиків часнику;
– кріп, листя хрону;
– 15 горошин запашного перцю;
– по 3 листи вишні, яблуні і смородини.
Приготування:
- Літрові банки помийте, а потім простерилізуйте.
- Кришки обдайте окропом.
- Зубчики часнику почистіть, зелень і листя хрону промийте під проточною водою та наріжте.
- Викладіть всі інгредієнти на дно банок, розділивши їх на три частини.
- Кабачки промийте, відріжте хвостики та наріжте невеликими кружальцями. Якщо кабачки дуже великі, поріжте кружечки ще навпіл.
- Викладіть кабачки в банки на зелень, укладаючи овочі дуже щільно.
- У каструлі доведіть воду до кипіння і залийте окропом банки з кабачками.
- Накрийте банки рушником і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду назад в каструлю.
- До води додайте сіль, доведіть до кипіння, потім додайте оцет і залиште на плиті ще одну-дві хвилини.
- Цим розсолом знову залийте банки з кабачками.
- Після цього банки закрийте.
- Поставте банки в темне місце, переверніть і обгорніть ковдрою. Після повного остигання банки перенесіть у комору або погріб.
Кабачки по-індійськи на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 3 середніх і твердих кабачки;
– 1 цибулина;
– 1 червоний перець;
– 1 перець халапеньо;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 300 грамів цукру;
– 350 мілілітрів оцту;
– 1,5 чайної ложки куркуми;
– 2 чайні ложки зерен гірчиці;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю;
– 1 щіпка мускатного горіха.
Приготування:
- Кабачки вимийте і наріжте шматочками приблизно 2 – 3 сантиметри, не очищаючи від шкірки.
- Цибулю почистіть і дрібно нашаткуйте.
- Перець почистіть від насіння.
- Наріжте кубиками червоний перець і дуже дрібно наріжте халапеньо.
- Помістіть овочі у велику миску і посипте сіллю.
- Перемішайте і поставте в холодильник на ніч.
- Через цей час злийте воду в сито і перекладіть все в каструлю.
- Додайте решту спецій, оцет і цукор. Доведіть до кипіння і варіть суміш приблизно 10 хвилин.
- Перекладіть індійські кабачки в стерилізовані банки, залишаючи приблизно 1,5 сантиметра вільного місця зверху. За допомогою ножа видаліть бульбашки повітря.
- Щільно закрийте банки та поставте їх у велику каструлю, вистелену чистою тканиною. Наповніть їх водою приблизно до половини.
Мариновані кабачки як гриби
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма кабачків;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 штука гострого свіжого перцю;
– 0,25 пучка зелені кропу;
– 0,25 пучка зелені петрушки;
– 120 мілілітрів рослинної олії;
– 120 мілілітрів столового оцту 9%;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю.
Приготування:
- Кабачки почистьте, промийте та наріжте кубиками.
- Викладіть їх у глибоку ємність, посоліть, поперчіть, додайте подрібнений часник, цукор і олію, ретельно перемішайте.
- Додайте подрібнену зелень та гострий перець, нарізаний кружальцями. Знову перемішайте та залиште на три години.
- Заповніть підготовлені банки кабачками, накрийте кришками, але не закручуйте.
- Простерилізуйте банки протягом десяти хвилин, закрутіть кришки і переверніть, залишивши під рушником до повного охолодження.