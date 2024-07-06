Є десятки ідей, як приготувати консервацію з огірків. Цей витончений овоч ідеально поєднується з багатьма інгредієнтами. Спробуйте варіант з солодким присмаком і точно не пошкодуєте.

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Мариновані огірки

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми дрібних мелених огірків;

– 3 – 4 головки часнику;

– запашний перець, лавровий лист, перець кульками;

– 250 мілілітрів оцту;

– 2 літри води;

– 12 столових ложок меду;

– 2 склянки цукру;

– 4 столові ложки солі.

Приготування:

Огірки почистіть і наріжте соломкою. Щільно розкладіть їх по банках і додайте в кожну банку по 2 горошини запашного перцю, лавровий лист, зубчик часнику і 2 кульки чорного перцю. Для маринаду в каструлю влийте оцет (250 мілілітрів), воду (1 літр), мед (2 столові ложки), цукор (100 грамів) і сіль (50 грамів). Перемішайте і доведіть до кипіння. У кожну банку налийте маринад, щоб покрити овочі. Закрутіть кришки та пастеризуйте приблизно 10 хвилин у великій каструлі, вистеленій тканиною. Вийнявши банки, поставте їх догори дном, а через 15 хвилин знову переверніть і поставте на полицю.

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