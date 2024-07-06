Є десятки ідей, як приготувати консервацію з огірків. Цей витончений овоч ідеально поєднується з багатьма інгредієнтами. Спробуйте варіант з солодким присмаком і точно не пошкодуєте.
До теми Для святкового столу та зустрічі з друзями: простий рецепт вишневої наливки
Мариновані огірки
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Огірки почистіть і наріжте соломкою. Щільно розкладіть їх по банках і додайте в кожну банку по 2 горошини запашного перцю, лавровий лист, зубчик часнику і 2 кульки чорного перцю.
- Для маринаду в каструлю влийте оцет (250 мілілітрів), воду (1 літр), мед (2 столові ложки), цукор (100 грамів) і сіль (50 грамів). Перемішайте і доведіть до кипіння.
- У кожну банку налийте маринад, щоб покрити овочі. Закрутіть кришки та пастеризуйте приблизно 10 хвилин у великій каструлі, вистеленій тканиною. Вийнявши банки, поставте їх догори дном, а через 15 хвилин знову переверніть і поставте на полицю.