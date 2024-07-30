Аджика – це гострий і ароматний соус, який ідеально підходить для м'яса. Це перлина кавказької кухні, яку можна легко відтворити на власній кухні.

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Аджика на зиму

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 кілограми помідорів;

– 1 кілограм червоного перцю;

– 2 цибулини;

– 150 грамів часнику (2 головки);

– пів кілограма моркви;

– пів кілограма яблук (наприклад, сірого сичужного ферменту);

– пів склянки оцту;

– пів склянки цукру;

– 4 чайні ложки солі;

– 1/4 склянки оливкової олії або оливкової олії;

спеції:

– по 1 чайній ложці коріандру, насіння фенхелю і по 1/2 чайної ложки гострого перцю, меленого перцю і за бажанням шафрану.

Приготування:

Спочатку приготуйте овочі : помідори ошпарте, почистіть від шкірки, розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки та насіння з камер. М'якоть наріжте кубиками. Перець розріжте на 4 чверті, видаліть насіння, потім наріжте кубиками. Почистіть перець чилі від кісточок і дрібно наріжте. Почистіть цибулю, часник, моркву і яблука. Цибулю наріжте кубиками, часник дрібно наріжте, а моркву натріть на крупній тертці. Яблука наріжте шматочками та видаліть насіння. Покладіть усі овочі у дві великі каструлі, накрийте кришкою та доведіть до кипіння на сильному вогні, 1 – 2 рази помішуючи тим часом. Після закипання слід додати добавки: оцет, цукор, сіль, оливкову олію і спеції. Перемішайте, накрийте кришкою і варіть приблизно 1 годину. Під час варіння овочі час від часу помішуйте. Подрібніть овочі та варіть під кришкою ще 1 годину на трохи слабкому вогні, час від часу помішуючи. Зніміть кришку і готуйте ще приблизно 1 годину, періодично помішуючи. Гарячий соус розлийте по стерилізованих і сухих банках, закрийте чистими та сухими кришками. Переверніть догори дном і залишіть до повного охолодження. Зберігайте в коморі, підвалі або кухонній шафі.

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