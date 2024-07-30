Аджика – це гострий і ароматний соус, який ідеально підходить для м'яса. Це перлина кавказької кухні, яку можна легко відтворити на власній кухні.

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Аджика на зиму

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Спочатку приготуйте овочі : помідори ошпарте, почистіть від шкірки, розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки та насіння з камер.
  2. М'якоть наріжте кубиками.
  3. Перець розріжте на 4 чверті, видаліть насіння, потім наріжте кубиками.
  4. Почистіть перець чилі від кісточок і дрібно наріжте.
  5. Почистіть цибулю, часник, моркву і яблука.
  6. Цибулю наріжте кубиками, часник дрібно наріжте, а моркву натріть на крупній тертці.
  7. Яблука наріжте шматочками та видаліть насіння.
  8. Покладіть усі овочі у дві великі каструлі, накрийте кришкою та доведіть до кипіння на сильному вогні, 1 – 2 рази помішуючи тим часом.
  9. Після закипання слід додати добавки: оцет, цукор, сіль, оливкову олію і спеції.
  10. Перемішайте, накрийте кришкою і варіть приблизно 1 годину.
  11. Під час варіння овочі час від часу помішуйте.
  12. Подрібніть овочі та варіть під кришкою ще 1 годину на трохи слабкому вогні, час від часу помішуючи.
  13. Зніміть кришку і готуйте ще приблизно 1 годину, періодично помішуючи.
  14. Гарячий соус розлийте по стерилізованих і сухих банках, закрийте чистими та сухими кришками.
  15. Переверніть догори дном і залишіть до повного охолодження. Зберігайте в коморі, підвалі або кухонній шафі.