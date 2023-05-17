Французький пиріг на український лад – рецепт з куркою та овочами
17 травня 2023, 15:07Читать новость на русском
Джерело:Ірина Козачук
Відкритий пиріг – класика французької кухні. Його називають кіш Лорен і готують з різноманітними начинками на основі з пісочного тіста.
Кіш з курячим філе та овочами стане не тільки чудовою окрасою буденного чи святкового столу, а й ситним обідом для всієї родини.
Читайте також Неймовірно смачні: 3 рецепти бургерів на мангалі, які можуть замінити шашлик
Існує багато рецептів та варіацій цієї класичної страви французької кухні: з беконом, рибою, овочами, сирний чи з куркою. Всі вони мають свою родзинку, особливий смак та аромат. Проте сьогодні ми пропонуємо спробувати кіш на український лад: з куркою та стручковою квасолею.
Рецепт кіш Лорен з куркою та овочами
- Час: 2 години
- Порції: 8
Приготування:
- Для тіста змішуємо борошно з сіллю, додаємо холодне масло і перетираємо все в крихту. Вливаємо яйце та воду, швидко замішуємо тісто. Загортаємо в плівку та залишаємо в холодильнику на годину.
- Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками та обсмажуємо 4 – 5 хвилин. Додаємо спеції та вичавлений часник.
- Болгарський перець нарізаємо смужками та обсмажуємо 3 – 4 хвилини, додаємо стручкову квасолю, обсмажуємо ще 1 – 2 хвилини. Висипаємо кукурудзу, солимо та посипаємо орегано.
- Тісто розподіляємо за формою (24 см), формуючи бортики. До курки з овочами додаємо яйце, вершки, 100 грамів сиру. Перемішуємо і виливаємо на основу. Посипаємо сиром, що залишився, розкладаємо половинки помідорів.
- Випікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці 40 – 45 хвилин. Розрізаємо готовий пиріг, як тільки трішки охолоне.
Смачного!