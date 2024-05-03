Відомо, що Оля Полякова полюбляє готувати. Час від часу на своєму YouTube-каналі вона ділиться новими стравами. Цього разу артистка опублікувала відео з покроковою інструкцією із приготування паски.

До теми Що і коли додавати у тісто: паска від Лілії Цвіт – відеорецепт, яким ви захочете скористатися

Паска від Олі Полякової

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 1,5 кілограма випічки

Це не просто паска, а суцільна насолода / Фото unsplash

Інгредієнти:

для опари:

– 300 мілілітрів молока;

– 300 грамів борошна (з високим % білка, від 12 до 16);

– 75 грамів живих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

для тіста:

– 18 яєць;

– 18 жовтків,

– 9 білків;

– 550 грамів цукру;

– 1200 грамів борошна (з високим % білка, від 12 до 16);

– 400 грамів вершкового масла;

– цедра 1 лимона;

– цедра 2 апельсинів;

– сік 2 апельсинів;

– ваніль;

– 5-7 грамів солі;

– родзинки, замочені у коньяку або у воді;

для глазурі:

– 9 холодних яєчних білків;

– 11 столових ложок цукру.

Приготування:

Почніть з приготування опари. Візьміть 300 мілілітрів молока кімнатної температури, змішайте з 75 грамами дріжджів, додайте 300 грамів борошна та 1 чайну ложку цукру. Все добре перемішайте і залиште відстоятися на 30 хвилин у тихому та темному місці. Для тіста розділіть жовтки і білки 9 яєць, залиште білки для глазурі, а жовтки помістіть у кухонний комбайн. Додайте ще 9 цілих яєць, що, за словами Полякової, забезпечить пухкість паски і збереже її свіжість на довше. Додайте 550 грамів цукру і збийте до пишної піни. Додайте цедру двох апельсинів та їхній сік до яєчної маси, потім акуратно замісіть тісто, додаючи опару, апельсинову цедру і поступово всипаючи борошно. Поки тісто замішується, замочіть родзинки у коньяку або воді на годину. Поступово введіть у тісто 400 грамів вершкового масла, трохи ванілі та ложку солі. За потреби додайте молоко або сік, або ж борошно. Після замішування дайте тісту відпочити 20 хвилин, потім вимішуйте ще 10 – 15 хвилин. Дайте тісту піднятися протягом 30 хвилин. Полякова рекомендує випікати паски у паперових формах для додаткової м'якості. Коли тісто готове, додайте родзинки, викладіть його на змащений олією килимок, розділіть на частини, заповнюючи форми на третину. Змастіть руки олією перед тим, як розкласти тісто у форми. Накрийте паски рушниками і залиште на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте паски 15 хвилин, потім зменшіть температуру до 160 – 170 градусів. Не відкривайте духовку протягом наступних 30 хвилин. Маленьким паскам достатньо 30 хвилин випікання, великі можуть потребувати більше часу. Для глазурі збийте 9 холодних яєчних білків з 11 столовими ложками цукру до м'якої консистенції. Глазур нанесіть на ще гарячі паски.

Така пухка та ароматна: рецепт панеттоне в домашніх умовах.