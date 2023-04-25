В казані чи в каструлі – готуємо справжній український куліш
25 квітня 2023, 11:51Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Якщо ви ще жодного разу не готували справжній український куліш – саме час спробувати його під керівництвом українського шеф-кухаря.
Куліш – давня українська страва, яку готували козаки з жирного м'яса, пшона та овочів. Вона нагадує густу першу страву, але також її вважають і основною.
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Український шеф-кухар та експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом кулішу, який він приготував на природі, в казані.
Рецепт кулішу
- Час: 3 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Дрібно нарізаємо сало і на маленькому вогні добре його висмажуємо.
- Додаємо порізану шматочками груднину (можна замінити на сало + лопаткова частина) також обсмажуємо, додаємо сіль та перець.
- Окремо шматочками нарізаємо моркву та додаємо до мʼяса, обсмажуємо.
- Додаємо нарізну цибулю і знов все обсмажуємо. Вогонь середній та менше, дивіться, щоб не пригорало.
- Коли всі інгредієнти обсмажилися, додаємо пшоно і воду (не усю одразу 2 – 2,5 літри), доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь до маленького і томимо під кришкою приблизно 1,5 години (періодично помішуємо, щоб не приставало). При необхідності можна ще додати води.
- Коли мʼясо і каша приготувались, перевіряємо на спеції.
- Додаємо і перемішуємо яйця. Даємо закипіти перемішуючи.
- ️Куліш має стати більш густим і наваристим. Тоді кладемо багато рубленої зелені, перемішуємо і подаємо до столу.
Смачного!