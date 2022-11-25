Скоринка, як на картинці: чим потрібно змастити курочку

Хрустка золота скоринка – саме те, за що ми обожнюємо курочку. В кулінарному арсеналі кожної господині є спосіб, як досягнути бажаного, але ніколи не пізно дізнаватися й інші дієві методи.

Навряд чи хтось буде сперечатися: вигляд страви має не менш важливе значення, аніж смак. Коли ми готуємо курочку, то чи не найбільше турбуємося про скоринку, аби вона мала такий апетитний вигляд, щоб встояти перед нею було просто неможливо.

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Як гарантувати золоту скоринку при приготуванні курочки

Існує чимало секретів для того, щоб курочка виглядала просто ідеально. Кожен може користатися улюбленим, але завше варто випробовувати нові способи, адже вони можуть виявитися зручнішими та гарантувати чудовий результат меншими зусиллями.

Ідеальний результат / Фото Cookery

Перше, про що варто пам'ятати – гарна скоринка можлива лише на добре пропеченому м'ясі, тому температура запікання повинна бути високою.

Також допоміжним секретом може бути маринад із солодким інгредієнтом. Цукор, кленовий сироп або мед – чудові рішення, які сприятимуть утворенню хрусткої глазурі.

За нагоди приготуйте маринад з 1 столової ложки меду, 2 столових ложок апельсинового соку та 1 столової ложки паприки, змастити курочку потрібно за 10 хвилин до готовності. Вже за кілька хвилин ви переконаєтеся, що зробили правильний вибір, а ваша курочка виглядатиме дуже апетитно.