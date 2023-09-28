Не квасьте так капусту: головна помилка зіпсованої квашеної капусти, яку роблять усі

28 вересня 2023, 12:30
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Джерело:

Ґанок

Коли огірки, помідори та перці вже закручені, прийшов час квасити капусту. Аби не зіпсувати її ми пропонуємо розглянути найбільш популярні помилки, яких допускають при ферментації овочів.

Квашена капуста – одна з улюблених зимових закусок багатьох українців. Хоч процес приготування зовсім не важкий, адже процес ферментації (заквашування) відбувається без сторонньої допомоги, все ж трапляються поширені помилки.

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Популярні помилки при сквашуванні капусти

  • Температурний режим при заквашуванні капусти в банці;
  • При квашенні не випущені гази, що утворюються під час ферментації;
  • Недостатньо кількість розсолу;
  • Замало солі;
  • Використання йодованої солі;
  • Використання пізніх сортів капусти.

Рецепт квашеної капусти з морквою

  • Час: 3 – 4 дні
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 2 кілограми білоголової капусти;
 – 2 великі морквини;
 – 45 грамів солі;
 – 1 чайна ложка цукру.

Приготування:

  • Тонко шаткуємо білоголову капусту, а моркву натираємо на тертці. 
  • Змішуємо все з сіллю та цукром. Ретельно перемішуємо руками, трішки придушуємо та перекладаємо у бочку чи спеціальний посуд.
  • Притискаємо важкою каструлею, аби вийшов сік.
  • Залишаємо все ферментуватися на 3 дні при кімнатній температурі. Не забувайте випускати гази з капусти, які утворюються. Для цього знімайте каструлю та притискайте все руками.
  • Готову капусту перекладаємо у банки, закриваємо кришками та зберігаємо у прохолодному темному місці, або в холодильнику.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак