Квашена капуста – одна з улюблених зимових закусок багатьох українців. Хоч процес приготування зовсім не важкий, адже процес ферментації (заквашування) відбувається без сторонньої допомоги, все ж трапляються поширені помилки.
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Популярні помилки при сквашуванні капусти
- Температурний режим при заквашуванні капусти в банці;
- При квашенні не випущені гази, що утворюються під час ферментації;
- Недостатньо кількість розсолу;
- Замало солі;
- Використання йодованої солі;
- Використання пізніх сортів капусти.
Рецепт квашеної капусти з морквою
- Час: 3 – 4 дні
- Порції: 4
Приготування:
- Тонко шаткуємо білоголову капусту, а моркву натираємо на тертці.
- Змішуємо все з сіллю та цукром. Ретельно перемішуємо руками, трішки придушуємо та перекладаємо у бочку чи спеціальний посуд.
- Притискаємо важкою каструлею, аби вийшов сік.
- Залишаємо все ферментуватися на 3 дні при кімнатній температурі. Не забувайте випускати гази з капусти, які утворюються. Для цього знімайте каструлю та притискайте все руками.
- Готову капусту перекладаємо у банки, закриваємо кришками та зберігаємо у прохолодному темному місці, або в холодильнику.
Смачного!