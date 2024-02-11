Ви мусите приготувати "Мавпячий хліб": несподіваний смаколик від Ярославського
Джерело:фейсбук Володимира Ярославського
"Мавпячий хліб" – це солодка випічка, яка є гордістю американської кухні. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський розповів, як його готувати, аби він точно вийшов.
"Мавпячий хліб" отримав свою назву завдяки способу поїдання – його треба відщипувати шматочками і одразу класти до рот. Хто саме став автором цієї назви наразі невідомо, однак кожен американець знає, що споживати страву потрібно швидко і з насолодою.
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Рецепт "Мавпячого хліба"
Час: 3 години
Порцій: 1
Інгредієнти:
тісто:
– молоко – 200 мілілітрів;
– масло – 85 грамів;
– 2 яйця;
– борошно – 500 – 550 грамів;
– дріжджі – 11 грамів сухих або 30 грамів свіжих;
– цукор – 50 грамів;
– сіль – дрібка;
масло та спеції:
– масло (82,5%) – 125 грамів;
– кориця – 1 столова ложка;
– мелений імбир – 1 чайна ложка;
– мелений мускатний горіх – 0,5 чайної ложки;
– цукор – 150 грамів;
– насіння соняшнику – 50 грамів;
– волоські горіхи – 100 грамів;
– лохина та журавлина – 150 грамів;
солона карамель:
– масло 82.5% – 100 грамів;
– цукор – 150 грамів;
– вершки 30% – 300 грамів;
– молоко – 30 мілілітрів;
– 7 – 8 грамів солі.
Приготування:
- Спочатку замішуємо тісто. У теплому молоці розчиняємо цукор. Потім додаємо дріжджі та даємо їм активуватися. Вбиваємо яйця, додаємо топлене тепле масло та замішуємо тісто.
- Даємо тісту підійти, ще раз обмішуємо та формуємо з нього маленькі кульки.
- Трішки топимо вершкове масло.
- Змішуємо цукор зі спеціями, а потім – із насінням соняшнику.
- Кульки тісто обвалюємо у маслі, потім кидаємо у суміш спецій з цукром, і складаємо у форму.
- Періодично пересипаємо тісто горіхи і лохиною (можна використовувати інші додатки).
- Даємо тісту піднятися у 2 – 3 рази та запікаємо 40 хвилин при 175 градусах.
- Готуємо карамель. Вершкове масло та цукор кидаємо у сотейник та ставимо на великий вогонь (можна додати 50 грамів води, аби карамель була більш рідкою). Постійно помішуємо суміш.
- Помішувати суміш треба дуже інтенсивно. Коли колір стає бажаним, додаємо вершки з молоком. Суміш почне кипіти та пінитися. Додаємо сіль та варимо ще 5 хвилин. Проціджуємо карамель через сито, накриваємо плівкою та охолоджуємо.
- Коли хліб трішки охолоне, поливаємо його карамеллю.
Смачного!