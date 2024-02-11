Ви мусите приготувати "Мавпячий хліб": несподіваний смаколик від Ярославського

11 лютого 2024, 22:25
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Володимира Ярославського

"Мавпячий хліб" – це солодка випічка, яка є гордістю американської кухні. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський розповів, як його готувати, аби він точно вийшов.

"Мавпячий хліб" отримав свою назву завдяки способу поїдання – його треба відщипувати шматочками і одразу класти до рот. Хто саме став автором цієї назви наразі невідомо, однак кожен американець знає, що споживати страву потрібно швидко і з насолодою.

Цікаво Ви закохаєтеся в них з першого шматочка: ситні книдлі з м'ясом – рецепт із Закарпаття

Рецепт "Мавпячого хліба"

Час: 3 години

Порцій: 1

Інгредієнти:

тісто:
– молоко – 200 мілілітрів;
– масло – 85 грамів;
– 2 яйця;
– борошно – 500 – 550 грамів;
– дріжджі – 11 грамів сухих або 30 грамів свіжих;
– цукор – 50 грамів;
– сіль – дрібка;

масло та спеції:

– масло (82,5%) – 125 грамів;
– кориця – 1 столова ложка;
– мелений імбир – 1 чайна ложка;
– мелений мускатний горіх – 0,5 чайної ложки;
– цукор – 150 грамів;
– насіння соняшнику – 50 грамів;
– волоські горіхи – 100 грамів;
– лохина та журавлина – 150 грамів;

солона карамель:
– масло 82.5% – 100 грамів;
– цукор – 150 грамів;
– вершки 30% – 300 грамів;
– молоко – 30 мілілітрів;
– 7 – 8 грамів солі.

Приготування:

  1. Спочатку замішуємо тісто. У теплому молоці розчиняємо цукор. Потім додаємо дріжджі та даємо їм активуватися. Вбиваємо яйця, додаємо топлене тепле масло та замішуємо тісто.
  2. Даємо тісту підійти, ще раз обмішуємо та формуємо з нього маленькі кульки.
  3. Трішки топимо вершкове масло.
  4. Змішуємо цукор зі спеціями, а потім – із насінням соняшнику.
  5. Кульки тісто обвалюємо у маслі, потім кидаємо у суміш спецій з цукром, і складаємо у форму.
  6. Періодично пересипаємо тісто горіхи і лохиною (можна використовувати інші додатки).
  7. Даємо тісту піднятися у 2 – 3 рази та запікаємо 40 хвилин при 175 градусах.
  8. Готуємо карамель. Вершкове масло та цукор кидаємо у сотейник та ставимо на великий вогонь (можна додати 50 грамів води, аби карамель була більш рідкою). Постійно помішуємо суміш.
  9. Помішувати суміш треба дуже інтенсивно. Коли колір стає бажаним, додаємо вершки з молоком. Суміш почне кипіти та пінитися. Додаємо сіль та варимо ще 5 хвилин. Проціджуємо карамель через сито, накриваємо плівкою та охолоджуємо.
  10. Коли хліб трішки охолоне, поливаємо його карамеллю.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська