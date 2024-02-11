Ви мусите приготувати "Мавпячий хліб": несподіваний смаколик від Ярославського

"Мавпячий хліб" – це солодка випічка, яка є гордістю американської кухні. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський розповів, як його готувати, аби він точно вийшов.

"Мавпячий хліб" отримав свою назву завдяки способу поїдання – його треба відщипувати шматочками і одразу класти до рот. Хто саме став автором цієї назви наразі невідомо, однак кожен американець знає, що споживати страву потрібно швидко і з насолодою.

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Рецепт "Мавпячого хліба"

Час: 3 години

Порцій: 1

Інгредієнти:

тісто:

– молоко – 200 мілілітрів;

– масло – 85 грамів;

– 2 яйця;

– борошно – 500 – 550 грамів;

– дріжджі – 11 грамів сухих або 30 грамів свіжих;

– цукор – 50 грамів;

– сіль – дрібка;

масло та спеції:

– масло (82,5%) – 125 грамів;

– кориця – 1 столова ложка;

– мелений імбир – 1 чайна ложка;

– мелений мускатний горіх – 0,5 чайної ложки;

– цукор – 150 грамів;

– насіння соняшнику – 50 грамів;

– волоські горіхи – 100 грамів;

– лохина та журавлина – 150 грамів;

солона карамель:

– масло 82.5% – 100 грамів;

– цукор – 150 грамів;

– вершки 30% – 300 грамів;

– молоко – 30 мілілітрів;

– 7 – 8 грамів солі.

Приготування:

Спочатку замішуємо тісто. У теплому молоці розчиняємо цукор. Потім додаємо дріжджі та даємо їм активуватися. Вбиваємо яйця, додаємо топлене тепле масло та замішуємо тісто. Даємо тісту підійти, ще раз обмішуємо та формуємо з нього маленькі кульки. Трішки топимо вершкове масло. Змішуємо цукор зі спеціями, а потім – із насінням соняшнику. Кульки тісто обвалюємо у маслі, потім кидаємо у суміш спецій з цукром, і складаємо у форму. Періодично пересипаємо тісто горіхи і лохиною (можна використовувати інші додатки). Даємо тісту піднятися у 2 – 3 рази та запікаємо 40 хвилин при 175 градусах. Готуємо карамель. Вершкове масло та цукор кидаємо у сотейник та ставимо на великий вогонь (можна додати 50 грамів води, аби карамель була більш рідкою). Постійно помішуємо суміш. Помішувати суміш треба дуже інтенсивно. Коли колір стає бажаним, додаємо вершки з молоком. Суміш почне кипіти та пінитися. Додаємо сіль та варимо ще 5 хвилин. Проціджуємо карамель через сито, накриваємо плівкою та охолоджуємо. Коли хліб трішки охолоне, поливаємо його карамеллю.

Смачного!