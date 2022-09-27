Негайно увійде у вашу кулінарну книгу: рецепт риби по-грецьки

Риба завжди припадає до смаку, коли хочеться посмакувати легкою стравою. Одну з опцій її приготування вигадали греки, й саме до їхнього рецепта ми звернемося для смачної вечері.

Коли звичні страви почали смакувати менше звичного, то варто спробувати нові рецепти. Риба по-грецьки – це страва, яка пасуватиме до будь-якого гарніру та вразить простотою у приготуванні.

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Усе що нам потрібно, це шматок риби та звичні інгредієнти. Баланс простоти та смаку змусить вас внести цей рецепт у свою кулінарну книгу.

Риба по-грецьки: рецепт

Час: 40 хвилин

Порцій: 6

Насолоджуємося рибою / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

філе білої риби (минтай, тріска) – 800 грамів;

овочевий бульйон або вода – 0,5 літра;

морква – 4 штуки;

петрушка – 3 корені;

цибуля – 3 штуки;

селера – половина кореня;

томатна паста – 200 мілілітрів;

4 лаврових листки;

духмяний перець – 3 зерна;

олія – 3 столові ложки;

борошно – 3 столові ложки;

сіль, перець до смаку.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо, а моркву, петрушку та селеру чистимо й натираємо на грубій тертці. Розігріваємо олію на сковороді та обсмажуємо цибулю. Через кілька хвилин додаємо на пательню інші овочі, лавровий лист, перець та бульйон (або воду). Варимо 10 хвилин. Частину рідини зливаємо в окрему ємність, змішуємо з томатною пастою та повертаємо на сковорідку. Тушкуємо 15 хвилин. Рибу розділяємо на менші шматочки, солимо та перчимо. Обвалюємо у борошні та смажимо до золотої скоринки. Викладаємо рибу в окремий посуд, накриваємо овочами та залишаємо у холодильнику на кілька годин, найкраще – на ніч.

Смачного!