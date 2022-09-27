Негайно увійде у вашу кулінарну книгу: рецепт риби по-грецьки
27 вересня 2022 , 21:35Читать новость на русском
Джерело:Ania Starmach
Риба завжди припадає до смаку, коли хочеться посмакувати легкою стравою. Одну з опцій її приготування вигадали греки, й саме до їхнього рецепта ми звернемося для смачної вечері.
Коли звичні страви почали смакувати менше звичного, то варто спробувати нові рецепти. Риба по-грецьки – це страва, яка пасуватиме до будь-якого гарніру та вразить простотою у приготуванні.
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Усе що нам потрібно, це шматок риби та звичні інгредієнти. Баланс простоти та смаку змусить вас внести цей рецепт у свою кулінарну книгу.
Риба по-грецьки: рецепт
Час: 40 хвилин
Порцій: 6
Насолоджуємося рибою / Фото Ania Starmach
Інгредієнти:
- філе білої риби (минтай, тріска) – 800 грамів;
- овочевий бульйон або вода – 0,5 літра;
- морква – 4 штуки;
- петрушка – 3 корені;
- цибуля – 3 штуки;
- селера – половина кореня;
- томатна паста – 200 мілілітрів;
- 4 лаврових листки;
- духмяний перець – 3 зерна;
- олія – 3 столові ложки;
- борошно – 3 столові ложки;
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо, а моркву, петрушку та селеру чистимо й натираємо на грубій тертці.
- Розігріваємо олію на сковороді та обсмажуємо цибулю.
- Через кілька хвилин додаємо на пательню інші овочі, лавровий лист, перець та бульйон (або воду). Варимо 10 хвилин.
- Частину рідини зливаємо в окрему ємність, змішуємо з томатною пастою та повертаємо на сковорідку. Тушкуємо 15 хвилин.
- Рибу розділяємо на менші шматочки, солимо та перчимо. Обвалюємо у борошні та смажимо до золотої скоринки.
- Викладаємо рибу в окремий посуд, накриваємо овочами та залишаємо у холодильнику на кілька годин, найкраще – на ніч.
Смачного!