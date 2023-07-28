Трендовий рецепт: як приготувати коктейль у стилі Барбі
28 липня 2023, 16:17Читать новость на русском
Джерело:kingaparuzel
Стиль Барбі став новим трендом сезону. Не стануть виключенням і коктейлі, які обовязково слід приготувати цього літа.
Рожевий – це відмінний колір світу Барбі. Поживний та смачний коктейль у цьому стилі сподобається абсолютно всім.
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Рецепт коктейлю Барбі
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 1 варений буряк;
– 1 стакан полуниці;
– 1 банан;
– пів склянки йогурту;
– 1 чайна ложка цукру або меду;
– молоко – за бажанням.
Приготування:
- Буряк очистіть та наріжте на довільні шматочки.
- Від помитої полуниці від'єднайте плодоніжки.
- Банан наріжте на кружальця.
- Змішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної консистенції.
- Якщо коктейль вийшов занадто густим на ваш смак, додайте молока (можна рослинного).
Якщо ви готуєтеся до свят, обов'язково спробуйте рецепт цієї наливки.