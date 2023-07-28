Трендовий рецепт: як приготувати коктейль у стилі Барбі

28 липня 2023, 16:17
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Джерело:

kingaparuzel

Стиль Барбі став новим трендом сезону. Не стануть виключенням і коктейлі, які обовязково слід приготувати цього літа.

Рожевий – це відмінний колір світу Барбі. Поживний та смачний коктейль у цьому стилі сподобається абсолютно всім.

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Рецепт коктейлю Барбі

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Смак світу Барбі /  Фото kingaparuzel

Інгредієнти:
– 1 варений буряк;
– 1 стакан полуниці;
– 1 банан;
– пів склянки йогурту;
– 1 чайна ложка цукру або меду;
– молоко – за бажанням.

Приготування:

  • Буряк очистіть та наріжте на довільні шматочки.
  • Від помитої полуниці від'єднайте плодоніжки.
  • Банан наріжте на кружальця.
  • Змішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної консистенції.
  • Якщо коктейль вийшов занадто густим на ваш смак, додайте молока (можна рослинного).

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська