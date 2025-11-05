Смакує краще за лосося: маринуємо скумбрію за лічені хвилини

Якщо хочеться чого смачного та елегантного – не обовʼязково витрачати багато грошей. Ви цілком можете досягнути цього результату із звичними інгредієнтами, і навіть скумбрія смакуватиме не гірше за лосося.

Маринована скумбрія – це можливість доторкнутися до чогось витонченого, не відчуваючи удару по бюджету. Швидкий рецепт, трішки терпіння – і на вашому столі закуска, яка позмагається навіть із лососем, розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne Gotowanie. Буде цікаво Варити чи запарювати: три крупи, які ми готуємо неправильно Як смачно замаринувати скумбрію? Час : 10 хвилин + маринування

: 10 хвилин + маринування Порцій: 6 Інгредієнти:

– 2 філе скумбрії;

– 80 мілілітрів олії;

– 3 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка суміші перців горошком;

– пів чайної ложки коріандру;

– пів чайної ложки гострого перцю;

– 3 лаврові листки;

– 3 цибулі;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

маринад:

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 столова ложка яблучного оцту. Маринована скумбрія підкорює усіх / Фото "Смаколики" Приготування: Очистіть скумбрію, приберіть голову, хвіст і нутрощі. Розріжте вздовж хребта, щоб отримати два філе, промийте та обсушіть, потім наріжте порційними шматочками. У мисці змішайте гарячу (не киплячу) олію з перцем, сушеним часником, коріандром, лавровим листом і гострим перцем. Дайте суміші настоятися кілька хвилин. В іншому посуді розчиніть сіль і цукор, влийте лимонний сік та яблучний оцет, потім з’єднайте все з ароматною олією — це буде маринад. Цибулю наріжте півкільцями й злегка помніть руками. У банку викладайте шарами скумбрію та цибулю, залийте маринадом і закрийте кришкою. Залиште в холодильнику на добу, періодично перевертаючи банку, щоб риба рівномірно промаринувалася. Як додати страві пікантності? Якщо вам подобаються пікантні закуски, то можна додати до маринаду кілька столових ложок гострого перцю. В такому випадку ще потрібно використати трішки спецій для риби, аби збалансувати смаки та отримати глибокий аромат, радить портал Shuba. Що цікавого приготувати? Нагадайте смак улюблених галушок, не витрачаючи багато часу та зусиль.

А ще варто зберегти собі закуску з буряка, яку розхвалюють більше за "Шубу".