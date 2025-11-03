Коли йдеться про зірок української кухні, галушки повинні одразу спадати на думку. Адже це чудова нагода пірнути в смак історії, не витрачаючи багато грошей та зусиль. 24 Канал пропонує зробити це за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати галушки з картоплі та сиру?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів сиру;

– 250 грамів відвареного картопляного пюре;

– 250 грамів борошна;

– 1 яйце;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Змішайте сир, відварену картоплю, яйце, борошно, посоліть до смаку. Має вийти м’яке тісто, яке трохи липне до рук. Посипте робочу поверхню борошном, сформуйте або наріжте невеликі галушки (можна у вигляді кульок). Опустіть їх у киплячу підсолену воду, обережно перемішайте дерев’яною ложкою та варіть близько двох хвилин після того, як спливуть на поверхню. Подавайте гарячими зі сметаною або натуральним йогуртом.

Або ж варто зробити класичні полтавські галушки, рецепт яких можна підгледіти в TikTok mil_alexx_pp.

