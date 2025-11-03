Коли йдеться про зірок української кухні, галушки повинні одразу спадати на думку. Адже це чудова нагода пірнути в смак історії, не витрачаючи багато грошей та зусиль. 24 Канал пропонує зробити це за рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати галушки з картоплі та сиру?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів сиру;
– 250 грамів відвареного картопляного пюре;
– 250 грамів борошна;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Змішайте сир, відварену картоплю, яйце, борошно, посоліть до смаку. Має вийти м’яке тісто, яке трохи липне до рук.
- Посипте робочу поверхню борошном, сформуйте або наріжте невеликі галушки (можна у вигляді кульок).
- Опустіть їх у киплячу підсолену воду, обережно перемішайте дерев’яною ложкою та варіть близько двох хвилин після того, як спливуть на поверхню.
- Подавайте гарячими зі сметаною або натуральним йогуртом.
Або ж варто зробити класичні полтавські галушки, рецепт яких можна підгледіти в TikTok mil_alexx_pp.
