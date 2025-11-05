Маринована скумбрія – це можливість доторкнутися до чогось витонченого, не відчуваючи удару по бюджету. Швидкий рецепт, трішки терпіння – і на вашому столі закуска, яка позмагається навіть із лососем, розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne Gotowanie.

Як смачно замаринувати скумбрію?

Час : 10 хвилин + маринування

: 10 хвилин + маринування Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 філе скумбрії;

– 80 мілілітрів олії;

– 3 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка суміші перців горошком;

– пів чайної ложки коріандру;

– пів чайної ложки гострого перцю;

– 3 лаврові листки;

– 3 цибулі;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

маринад:

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 столова ложка яблучного оцту.

Маринована скумбрія підкорює усіх / Фото "Смаколики"

Приготування:

Очистіть скумбрію, приберіть голову, хвіст і нутрощі. Розріжте вздовж хребта, щоб отримати два філе, промийте та обсушіть, потім наріжте порційними шматочками. У мисці змішайте гарячу (не киплячу) олію з перцем, сушеним часником, коріандром, лавровим листом і гострим перцем. Дайте суміші настоятися кілька хвилин. В іншому посуді розчиніть сіль і цукор, влийте лимонний сік та яблучний оцет, потім з’єднайте все з ароматною олією — це буде маринад. Цибулю наріжте півкільцями й злегка помніть руками. У банку викладайте шарами скумбрію та цибулю, залийте маринадом і закрийте кришкою. Залиште в холодильнику на добу, періодично перевертаючи банку, щоб риба рівномірно промаринувалася.

Як додати страві пікантності?

Якщо вам подобаються пікантні закуски, то можна додати до маринаду кілька столових ложок гострого перцю. В такому випадку ще потрібно використати трішки спецій для риби, аби збалансувати смаки та отримати глибокий аромат, радить портал Shuba.

