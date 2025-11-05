Маринована скумбрія – це можливість доторкнутися до чогось витонченого, не відчуваючи удару по бюджету. Швидкий рецепт, трішки терпіння – і на вашому столі закуска, яка позмагається навіть із лососем, розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne Gotowanie.

Як смачно замаринувати скумбрію?

  • Час: 10 хвилин + маринування
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 філе скумбрії;
– 80 мілілітрів олії;
– 3 чайні ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка суміші перців горошком;
– пів чайної ложки коріандру;
– пів чайної ложки гострого перцю;
– 3 лаврові листки;
– 3 цибулі;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
маринад:
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 столова ложка яблучного оцту.

Маринована скумбрія підкорює усіх / Фото "Смаколики"

Приготування:

  1. Очистіть скумбрію, приберіть голову, хвіст і нутрощі. Розріжте вздовж хребта, щоб отримати два філе, промийте та обсушіть, потім наріжте порційними шматочками.
  2. У мисці змішайте гарячу (не киплячу) олію з перцем, сушеним часником, коріандром, лавровим листом і гострим перцем. Дайте суміші настоятися кілька хвилин.
  3. В іншому посуді розчиніть сіль і цукор, влийте лимонний сік та яблучний оцет, потім з’єднайте все з ароматною олією — це буде маринад.
  4. Цибулю наріжте півкільцями й злегка помніть руками. У банку викладайте шарами скумбрію та цибулю, залийте маринадом і закрийте кришкою.
  5. Залиште в холодильнику на добу, періодично перевертаючи банку, щоб риба рівномірно промаринувалася.

Як додати страві пікантності?

Якщо вам подобаються пікантні закуски, то можна додати до маринаду кілька столових ложок гострого перцю. В такому випадку ще потрібно використати трішки спецій для риби, аби збалансувати смаки та отримати глибокий аромат, радить портал Shuba.

