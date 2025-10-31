Якщо ви любите кулінарні експерименти зі звичними інгредієнтами, то ця закуска точно повинна пройти ваші випробування. Готуйтеся до того, що подруги випитуватимуть рецепт, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
Як приготувати закуску з буряка та оселедця?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 1 оселедець;
– 1 червона цибулина;
– 2 столові ложки французької гірчиці;
– 2 буряки;
– 1 столова ложка майонезу;
для маринаду цибулі:
– 1 столова ложка олії;
– 1 чайна ложка оцту;
– сіль, перець, цукор до смаку.
Приготування:
- Картоплю добре помийте й наріжте кружечками завтовшки приблизно один сантиметр.
- Посоліть, приправте спеціями, полийте олією та перемішайте.
- Викладіть кружечки на деко, застелене пергаментом, і запікайте близько 45 хвилин при температурі 180 градусів.
- Звертайте увагу, що час запікання може змінюватися залежно від сорту, розміру та товщини картоплі.
- Поки картопля готується, почистіть цибулю й наріжте її кільцями. Додайте оцет, сіль, перець та трохи олії, перемішайте й залиште маринуватися.
- Відварений і очищений буряк натріть на терці, заправте майонезом і добре перемішайте.
- Коли картопля запечеться, викладіть на кожен кружечок шар буряка, зверху – шматочок оселедця, трохи маринованої цибулі та краплю гірчиці.
А якщо захочеться класики, то можна скористатися рецептом з TikTok goodfoodnatalie.
