Якщо ви любите кулінарні експерименти зі звичними інгредієнтами, то ця закуска точно повинна пройти ваші випробування. Готуйтеся до того, що подруги випитуватимуть рецепт, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

Як приготувати закуску з буряка та оселедця?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 1 оселедець;

– 1 червона цибулина;

– 2 столові ложки французької гірчиці;

– 2 буряки;

– 1 столова ложка майонезу;

для маринаду цибулі:

– 1 столова ложка олії;

– 1 чайна ложка оцту;

– сіль, перець, цукор до смаку.

Приготування:

Картоплю добре помийте й наріжте кружечками завтовшки приблизно один сантиметр. Посоліть, приправте спеціями, полийте олією та перемішайте. Викладіть кружечки на деко, застелене пергаментом, і запікайте близько 45 хвилин при температурі 180 градусів. Звертайте увагу, що час запікання може змінюватися залежно від сорту, розміру та товщини картоплі. Поки картопля готується, почистіть цибулю й наріжте її кільцями. Додайте оцет, сіль, перець та трохи олії, перемішайте й залиште маринуватися. Відварений і очищений буряк натріть на терці, заправте майонезом і добре перемішайте. Коли картопля запечеться, викладіть на кожен кружечок шар буряка, зверху – шматочок оселедця, трохи маринованої цибулі та краплю гірчиці.

А якщо захочеться класики, то можна скористатися рецептом з TikTok goodfoodnatalie.

